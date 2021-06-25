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Ираклий Гарибашвили выступает перед парламентом Грузии 22 февраля 2021 года

"Это был сложный год" – премьер Грузии отчитывается в парламенте

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (510)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210625/252123168/Eto-byl-slozhnyy-god--Garibashvili-v-parlamente.html

Парламент Грузии закрывает 25 июня весеннюю сессию – депутаты слушают годовой отчет премьер-министра Гарибашвили

ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Последний год был очень сложным для Грузии из-за пандемии коронавируса, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили, выступая в парламенте с годовым отчетом о работе правительства.

"Последний год для нашей страны, как и для всего мира, был полон сложностей и вызовов. Пандемия унесла жизни многих людей и, помимо гуманитарного кризиса, вызвала беспрецентный мировой экономический кризис, который отразился на наших гражданах", – сказал Гарибашвили.

При этом он отметил, что к кризису из-за пандемии в стране также в последние месяцы прибавился "искусственно созданный политический кризис". В данный момент Гарибашвили подводит итоги работы правительства за год.

Для Гарибашвили это первый отчет в ранге премьера Грузии спустя почти шесть лет. После отставки с поста премьер-министра Грузии в 2015 году, в феврале 2021 года он вновь получил доверие парламента, сменив на этом посту Георгия Гахария.

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Темы:
Политическая жизнь Грузии (510)

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