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Ираклий Гарибашвили. Празднование Дня Независимости Грузии 26 мая 2021 года

Премьер Грузии заявил, что страна продолжит курс на вступление в НАТО и ЕС

© Sputnik / Alex Shlamov
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (510)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210625/252124958/Premer-Gruzii-zayavil-chto-strana-prodolzhit-kurs-na-vstuplenie-v-NATO-i-ES.html

Тбилиси не изменит свой прозападный курс, заверил глава грузинского правительства

ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время представления ежегодного отчета о работе правительства еще раз подтвердил прозападный курс страны.

"В конце 2024 года Грузия официально подаст заявку на вступление в Евросоюз", – сказал Гарибашвили.

Он также подтвердил, что Грузия не перестанет претендовать на членство в НАТО.

"Грузия по всем параметрам готова вступить в НАТО", – сказал Гарибашвили.

Он подчеркнул, что Грузия обновляет и производит свое вооружение и уже сделала все, чтобы соответствовать стандартам НАТО.

Для Гарибашвили это первый отчет в ранге премьера Грузии спустя почти шесть лет. После отставки с поста премьер-министра Грузии в 2015 году, в феврале 2021 года он вновь получил доверие парламента, сменив на этом посту Георгия Гахария.

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Темы:
Политическая жизнь Грузии (510)

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