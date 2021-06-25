Премьер Грузии заявил, что страна продолжит курс на вступление в НАТО и ЕС

ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время представления ежегодного отчета о работе правительства еще раз подтвердил прозападный курс страны.

"В конце 2024 года Грузия официально подаст заявку на вступление в Евросоюз", – сказал Гарибашвили.

Он также подтвердил, что Грузия не перестанет претендовать на членство в НАТО.

"Грузия по всем параметрам готова вступить в НАТО", – сказал Гарибашвили.

Он подчеркнул, что Грузия обновляет и производит свое вооружение и уже сделала все, чтобы соответствовать стандартам НАТО.

Для Гарибашвили это первый отчет в ранге премьера Грузии спустя почти шесть лет. После отставки с поста премьер-министра Грузии в 2015 году, в феврале 2021 года он вновь получил доверие парламента, сменив на этом посту Георгия Гахария.

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