Весенняя сессия парламента завершена: выступление премьера продолжится в понедельник

В понедельник на внеочередной сессии будет назначено пленарное заседание, которое начнется с оценок выступления премьер-министра Грузии

ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили завершил свое выступление в парламенте с ежегодным отчетом, однако выслушать мнение депутатов о нем не успел, весенняя сессия парламента закрылась.

Решение закрыть сессию без обязательных оценок депутатов принял председатель парламента Грузии Каха Кучава.

"По регламенту, так как это последний день сессии, мы должны завершить заседание в полночь. Однако если мы начнем выступления, на которые записались все политические группы, мы не сможем этого сделать. Я уже обратился к президенту Грузии о созыве внеочередной сессии с 28 июня и получил согласие", - сказал Каха Кучава.

Спикер отметил, что в понедельник в рамках внеочередной сессии будет назначено пленарное заседание, которое начнется с оценок выступления премьер-министра Грузии.

По регламенту каждый депутат получает 3 минуты для оценки выступления премьера, после оценивают работу правительства все комитеты парламента, у которых по 10 минут. Далее выступают фракции и политические группы, которым дается по 15 минут. А дальше 15 минут для выступления есть у большинства и меньшинства парламента Грузии.

Таким образом на выступление всех желающих необходимо более 3 часов.

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