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Депутаты парламента Грузии от правящей партии Грузинская мечта

Весенняя сессия парламента завершена: выступление премьера продолжится в понедельник

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Темы:
Парламент Грузии (332)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210625/252130677/Vesennyaya-sessiya-parlamenta-zavershena-vystuplenie-premera-prodolzhitsya-v-ponedelnik.html

В понедельник на внеочередной сессии будет назначено пленарное заседание, которое начнется с оценок выступления премьер-министра Грузии

ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили завершил свое выступление в парламенте с ежегодным отчетом, однако выслушать мнение депутатов о нем не успел, весенняя сессия парламента закрылась.

Решение закрыть сессию без обязательных оценок депутатов принял председатель парламента Грузии Каха Кучава.

Ираклий Гарибашвили выступает перед парламентом Грузии 22 февраля 2021 года
© Sputnik / STRINGER
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"По регламенту, так как это последний день сессии, мы должны завершить заседание в полночь. Однако если мы начнем выступления, на которые записались все политические группы, мы не сможем этого сделать. Я уже обратился к президенту Грузии о созыве внеочередной сессии с 28 июня и получил согласие", - сказал Каха Кучава.

Спикер отметил, что в понедельник в рамках внеочередной сессии будет назначено пленарное заседание, которое начнется с оценок выступления премьер-министра Грузии.

По регламенту каждый депутат получает 3 минуты для оценки выступления премьера, после оценивают работу правительства все комитеты парламента, у которых по 10 минут. Далее выступают фракции и политические группы, которым дается по 15 минут. А дальше 15 минут для выступления есть у большинства и меньшинства парламента Грузии.

Таким образом на выступление всех желающих необходимо более 3 часов.

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Темы:
Парламент Грузии (332)
Теги:
Весенняя сессия парламента, Парламент Грузии, Грузия

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