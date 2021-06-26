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Георгий Гахария на презентации партии За Грузию

Новый скандал с партией Гахария: в Батуми "За Грузию" отказали в офисе

photo : press-service of George Gakharia
Политика
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https://sputnik-georgia.ru/politics/20210626/252137071/Novyy-skandal-s-partiey-Gakhariya-v-Batumi-Za-Gruziyu-otkazali-v-ofise.html

Причиной отказа, владелец назвал информацию о встрече Гахария с основателем самой крупной оппозиционной партии страны "Единого национального движения" Михаилом Саакашвили в Вашингтоне

ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Владелец офиса, который снимала партия экс-премьер-министра Георгия Гахария "За Грузию" в Батуми, отказался дальше сдавать помещение.

Причиной отказа, владелец назвал информацию о встрече Гахария с основателем самой крупной оппозиционной партии страны "Единого национального движения" Михаилом Саакашвили в Вашингтоне. В самой партии такую встречу опровергают.

Георгий Гахария на презентации партии За Грузию
photo : press-service of George Gakharia
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В партии увидели в отказе признаки шантажа со стороны власти.

"К сожалению это уже не первый случай, когда люди открыто высказывают нам поддержку, но из-за шантажа и запугивания со стороны власти, отказываются сдавать нам офис", – сказал региональный лидер партии Ираклий Микеладзе.

Волна черного пиара со стороны лидеров правящей партии "Грузинская мечта" и СМИ, поддерживающих политику власти, усилилась на фоне публикации последних рейтингов политических партий, согласно которым партия Гахария спустя менее месяца после создания обогнала почти всю оппозицию и оказалась на третьем месте.

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Теги:
Георгий Гахария

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