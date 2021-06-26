Главы МИД трех европейских стран завершили турне по Закавказью в Грузии

Гарибашвили получил от европейских министров особую благодарность за выполнение роли посредника между Арменией и Азербайджаном

ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Министры иностранных дел Австрии, Литвы и Румынии провели встречи в Грузии в завершении своего турне по Южному Кавказу.

Александр Шаленберг, Габриелус Ландсберг и Богдан Ауреску встретились в Грузии со своим грузинским коллегой Давидом Залкалиани и премьер-министром Ираклием Гарибашвили.

При этом Гарибашвили получил от европейских министров особую благодарность за выполнение роли посредника между Арменией и Азербайджаном, когда эти две конфликтующие друг с другом страны обменялись пленными и картами в начале июня.

"Этим туром мы показали европейскую солидарность и верность Евросоюза приоритету мира, безопасности и благополучию во всех странах Южного Кавказа", – заявил глава МИД Румынии Богдан Ауреску на итоговой конференции по визиту.

Говоря о ситуации в конфликтных районах Грузии, стороны отметили важность вовлечения ЕС, в том числе сопредседателя Женевских международных переговоров, в мирное урегулирование конфликта.

Кроме того, стороны не исключили создания специального формата для стран Южного Кавказа в рамках Восточного партнерства.

В то же время министры отметили, что ценят амбиции Грузии стать членом ЕС, но при этом подчеркнули необходимость осуществления в стране определенных реформ.

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