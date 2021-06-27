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Леван Васадзе

Грузинский политик-консерватор призвал сторонников к мобилизации

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210627/252140412/Gruzinskiy-politik-konservator-prizval-storonnikov-k-mobilizatsii.html

В настоящее время Васадзе находится в Стамбуле на комплексном медицинском обследовании, так как его состояние в течение последних двух месяцев постепенно ухудшилось

ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Грузинский политик и бизнесмен, основатель партии "ЭРИ" Леван Васадзе призывает сторонников не допустить проведения так называемой "Недели прайда" в Тбилиси и устроить контракцию на проспекте Руставели 5 июля.

НПО "Тбилиси Прайд" планирует провести 5 июля в центре Тбилиси "Марш достоинства". Лозунгом марша будет "Выйди в знак солидарности". Среди требований участников марша к властям: проводить политику, ориентированную на человека, защитить безопасность и свободу выражения мнения каждого гражданина, независимо от сексуальной ориентации и гендерной идентичности, бороться с преступностью на почве ненависти.

Леван Васадзе. Встреча митинг в парке на набережной у резиденции президента 16 мая 2021 года
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Как рассказал подписчикам Васадзе во время Facebook-включения, накануне истек срок 10-дневного ультиматума, который политик предъявил грузинским властям. Он требовал от властей принять закон, запрещающий пропаганду разврата в стране, и отменить марш ЛГБТ-сообщества "Тбилиси прайд".

"Я приглашаю всех 5 июля, призываю вас прийти на проспект Руставели. Разные группы собираются на разных локациях. Лично я буду с утра у памятника Руставели. Так как в 12 часов они хотят провести непристойный, так называемый "парад", - сказал Васадзе.

Политик также призвал своих сторонников не применять насилие в отношении участников акции "Недели прайда".

Леван Васадзе
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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В настоящее время Васадзе находится в Стамбуле на комплексном медицинском обследовании.

Политик рассказал, что консультировался с врачами в Тбилиси и в Москве, однако его состояние в течение последних двух месяцев постепенно ухудшилось. Среди симптомов - слабость, отек конечностей, сбой в работе органов.

Леван Васадзе пообещал сторонникам, что к 5 июля он будет чувствовать себя лучше и придет на проспект Руставели, так как акции ЛГБТ "недопустимы для региона".

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Теги:
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