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Флаги ЕС и Грузии в центре грузинской столицы

Грузия планирует выполнить соглашение с ЕС на 60-65% к 2024 году

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Грузия - ЕС (75)
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Финансовая помощь Евросоюза Грузии за последние семь лет превысила 1 миллиард евро, кроме того страна участвует в различных региональных программах помощи

ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Грузия к 2024 году планирует подать заявку на полноправное членство в Европейском Союзе и выполнить на 60-65% Соглашение об ассоциации, говорится в заявлении МИД, приуроченном к семилетней годовщине подписания документа.

Как отмечается в заявлении, через семь лет после подписания Соглашения страна добилась значительного прогресса в интеграции с ЕС, с конкретными ощутимыми результатами и приближением к стандартам ЕС на законодательном и институциональном уровнях.

Ираклий Гарибашвили. Празднование Дня Независимости Грузии 26 мая 2021 года
© Sputnik / Alex Shlamov
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"Соглашение об ассоциации с Европейским союзом, которое включает свободную торговлю (DCFTA), дало новый импульс развитию торгово-экономических отношений между Грузией и ЕС, включая увеличение экспорта национальной продукции из Грузии (15%), и ЕС стал основным торговым партнером Грузии (24%)", - говорится в заявлении.

Соглашение также помогло улучшить инвестиционный климат в Грузии путем инвестирования и производства продукции. Сейчас производители могут экспортировать свою продукцию на рынок ЕС без тарифов. На новый уровень развития вышло и энергетическое сотрудничество с ЕС - в 2016 году Грузия присоединилась к Европейскому энергетическому союзу.

Значительно увеличилась помощь ЕС Грузии - сумма за последние семь лет превысила 1 миллиард евро.

Флаги Грузии и Евросоюза на площади Европы в центре Тбилиси
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Согласно соглашению, постепенно увеличивается объем финансовой помощи ЕС, который ежегодно составляет 120-130 миллионов евро только в двустороннем формате, а Грузия дополнительно участвует в различных региональных программах помощи в многостороннем формате.

В 2014 году 27 июля Евросоюз и Грузия подписали соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. Отмена виз с Евросоюзом в 2017 году позволила гражданам Грузии с биометрическими паспортами въезжать на территорию стран, входящих в Шенгенскую зону, на срок до 90 дней в раз в полгода.

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Темы:
Грузия - ЕС (75)
Теги:
Соглашение об Ассоциации Грузия-ЕС, Евросоюз, Грузия

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