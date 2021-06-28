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Парламент Грузии десятого созыва. Пленарное заседание

В парламенте Грузии сегодня ждут премьер-министра для продолжения политических дебатов

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Темы:
Парламент Грузии (333)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210628/252144274/V-parlamente-Gruzii-segodnya-zhdut-premer-ministra-dlya-prodolzheniya-politicheskikh-debatov.html

В пятницу депутаты заседали до 12 ночи, задавая вопросы Ираклию Гарибашвили, но времени для дебатов не хватило

ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Политические дебаты по годовому отчету премьер-министра Ираклия Гарибашвили в парламенте Грузии продолжатся сегодня.

Выступление премьера в высшем законодательном органе затянулось до 12 ночи. Вопросы ему задали более 70 депутатом. Дебаты продолжатся сегодня на внеочередном заседании парламента. В пятницу, согласно регламенту, высший законодательный орган официально завершил весеннюю сессию по звуки Государственного гимна.

Ираклий Гарибашвили выступает в парламенте Грузии
© Sputnik / STRINGER
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После представления отчета, Ираклий Гарибашвили ответил на уточняющие вопросы парламентариев. Затем должны были начаться политические дебаты. Спикер парламента Грузии Каха Кучава закрыл весеннюю сессию и заявил, что поскольку все политические группы хотят принять участие в дебатах, он обратится к президенту Грузии Саломе Зурабишвили созвать внеочередное заседание в понедельник, 28 июня.

После завершения дебатов премьер-министр сможет выступить с заключительной речью.

Внеочередная сессия парламента Грузии начнется в 13:00.

В отчете премьера 154 страницы и около половины из них посвящено внешней политике и сфере обороны. Также в документе освещены вопросы борьбы с пандемией коронавируса, проблемы здравоохранения, экономики, социальной политики, образования и сельского хозяйства. 

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Темы:
Парламент Грузии (333)
Теги:
Ираклий Гарибашвили, Парламент Грузии, Грузия

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