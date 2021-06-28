В парламенте Грузии сегодня ждут премьер-министра для продолжения политических дебатов

В пятницу депутаты заседали до 12 ночи, задавая вопросы Ираклию Гарибашвили, но времени для дебатов не хватило

ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Политические дебаты по годовому отчету премьер-министра Ираклия Гарибашвили в парламенте Грузии продолжатся сегодня.

Выступление премьера в высшем законодательном органе затянулось до 12 ночи. Вопросы ему задали более 70 депутатом. Дебаты продолжатся сегодня на внеочередном заседании парламента. В пятницу, согласно регламенту, высший законодательный орган официально завершил весеннюю сессию по звуки Государственного гимна.

После представления отчета, Ираклий Гарибашвили ответил на уточняющие вопросы парламентариев. Затем должны были начаться политические дебаты. Спикер парламента Грузии Каха Кучава закрыл весеннюю сессию и заявил, что поскольку все политические группы хотят принять участие в дебатах, он обратится к президенту Грузии Саломе Зурабишвили созвать внеочередное заседание в понедельник, 28 июня.

После завершения дебатов премьер-министр сможет выступить с заключительной речью.

Внеочередная сессия парламента Грузии начнется в 13:00.

В отчете премьера 154 страницы и около половины из них посвящено внешней политике и сфере обороны. Также в документе освещены вопросы борьбы с пандемией коронавируса, проблемы здравоохранения, экономики, социальной политики, образования и сельского хозяйства.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.