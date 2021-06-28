Премьер Грузии назначил нового губернатора Гурии

Новые проекты в Гурии будут осуществлены в рамках программы "Обновленные регионы", на которую уже выделено 500 миллионов лари

ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назначил Георгия Урушадзе новым губернатором региона Гурия (Западная Грузия), говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Пост губернатора Гурии освободился после того, как прежний руководитель Георгий Сахокия был назначен советником Государственного агентства защиты и помощи жертвам торговли людьми. Премьер поблагодарил Сахокия за службу и пожелал ему успехов на новой должности.

В понедельник состоялась рабочая встреча премьер-министра с новым губернатором. Политики обсудили приоритетные проекты, которые будут реализованы в регионе. Было отмечено, что новые проекты будут осуществлены в рамках инициированной премьер-министром программы "Обновленные регионы", на первую фазу которой государство уже выделило 500 миллионов лари (около 160 миллионов долларов).

На встрече также присутствовали глава Минздрава Екатерина Тикарадзе, глава департамента по вопросам отношений с регионами администрации правительства Лери Барнабишвили и бывший губернатор Гурии.

Георгий Урушадзе по профессии юрист. До своего назначения на должность губернатора Гурии он работал в Национальном агентстве государственного имущества, а до этого занимал различные должности в Агентстве обслуживания Министерства финансов.

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