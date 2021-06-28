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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили прибыл в Армению с официальным визитом

Никол Пашинян поздравил Ираклия Гарибашвили с днем рождения

photo: Government of Georgia / FB
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210628/252152156/Nikol-Pashinyan-pozdravil-Irakliya-Garibashvili-s-dnem-rozhdeniya.html

Премьер-министру Грузии сегодня исполнилось 39 лет, но вместо того, чтобы принимать поздравления, он в парламенте отвечает на вопросы депутатов

ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян поздравил премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили с днем рождения.

Пашинян пожелал грузинскому коллеге здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях, отметив важность многовековой дружбы между двумя народами.

"Наши народы объединяет многовековая история и исходящий из глубины веков диалог, который определяет видение будущего сотрудничества между нашими двумя дружественными народами.

Я высоко ценю налаженное между нами сотрудничество и взаимопонимание, и убежден, что наша упорная ежедневная работа приведет к новым вершинам в наших дружественных отношениях", – говорится в поздравительном послании.

Премьеру Грузии сегодня исполнилось 39 лет. В эти минуты он находится в парламенте и слушает политические дебаты по своему годовому отчету. 

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Теги:
День рождения, Ираклий Гарибашвили, Грузия

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