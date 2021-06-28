Олимпийский чемпион Манучар Квирквелия подключился к работе парламентского комитета

Квирквелия представлен на эту должность оппозиционной фракцией "Единое национальное движение" - объединенная оппозиция "Сила в единстве"

ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе - депутат парламента от "Национального движения" Манучар Квирквелия избран заместителем председателя парламентского комитета по делам молодежи и спорта по квоте оппозиции.

Квирквелия выдвинут на эту должность от фракции "Единое национальное движение" - объединенная оппозиция "Сила в единстве". За него проголосовали все члены комитета.

"Для комитета важно слышать конструктивные мысли, для этого мы будем рады сотрудничеству с Манучаром Квирквелия", - сказал председатель комиссии - ветеран футбола Михаил Кавелашвили.

На парламентских выборах 2020 года Манучар Квирквелия был мажоритарным кандидатом от блока "Единое национальное движение" - объединенная оппозиция "Сила в единстве" в Гурии (округ Озургети-Ланчхути-Чохатаури). Квирквелия проиграл кандидату от правящей партии "Грузинская мечта" Василу Чигогидзе и вошел в парламент по партийному списку.

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