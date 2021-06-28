17:44 28 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7601
  • 100 RUB4.3639
  • USD3.1489
Поиск
Президент федерации борьбы Грузии Манучар Квирквелия

Олимпийский чемпион Манучар Квирквелия подключился к работе парламентского комитета

photo : courtesy of Radio Jako FM
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Парламент Грузии (334)
2401
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/1c/252152420.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210628/252152442/Olimpiyskiy-chempion-Manuchar-Kvirkveliya-podklyuchilsya-k-rabote-parlamentskogo-komiteta.html

Квирквелия представлен на эту должность оппозиционной фракцией "Единое национальное движение" - объединенная оппозиция "Сила в единстве"

ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе - депутат парламента от "Национального движения" Манучар Квирквелия избран заместителем председателя парламентского комитета по делам молодежи и спорта по квоте оппозиции.

Квирквелия выдвинут на эту должность от фракции "Единое национальное движение" - объединенная оппозиция "Сила в единстве". За него проголосовали все члены комитета.

Грузинские флаги на фоне здания парламента
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
В Грузии грядет новый политический кризис: оппозиция перешла в атаку

"Для комитета важно слышать конструктивные мысли, для этого мы будем рады сотрудничеству с Манучаром Квирквелия", - сказал председатель комиссии - ветеран футбола Михаил Кавелашвили.

На парламентских выборах 2020 года Манучар Квирквелия был мажоритарным кандидатом от блока "Единое национальное движение" - объединенная оппозиция "Сила в единстве" в Гурии (округ Озургети-Ланчхути-Чохатаури). Квирквелия проиграл кандидату от правящей партии "Грузинская мечта" Василу Чигогидзе и вошел в парламент по партийному списку. 

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Парламент Грузии (334)
Теги:
Парламент Грузии, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Тренировки на озере Нури по параканоэ
Изо всех сил: лица с ОВЗ решили научиться гребле в Батуми - фото
Этна вновь выбросил столбы лавы и пепла в небо над Катанией
Лава, пепел и дым над Катанией: проснулся крупнейший вулкан Европы - видео
Петров пост 2021: календарь питания
Петров пост 2021: календарь питания
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться