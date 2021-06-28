Парламент Грузии утвердил законопроект об избирательной реформе

Реформа фундаментально меняет Избирательный кодекс, в том числе правила комплектования избирательной комиссии

ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Парламент Грузии на внеочередном заседании в третьем чтении утвердил законопроект об избирательной реформе.

За избирательную реформу проголосовали 86 депутатов, против выступили трое законодателей. В частности, Тамар Чарквиани, Нато Чхеидзе и Ростом Чхеидзе. От участия в голосовании воздержались "Лело" и "Национальное движение".

Избирательной реформой фундаментально меняется Кодекс, в том числе и правила комплектования избирательной комиссии. Выборы пройдут по электронной системе. Будет запрещена агитация с использованием административных ресурсов.

На прошлой неделе Венецианская комиссия представила заключение по принятым в первом чтении поправкам в Избирательный кодекс Грузии. По мнению комиссии, пересмотренная версия проекта учитывает существенные элементы ключевых рекомендаций, однако остался ряд вопросов, которые надо решить.

Среди замечаний Венецианской комиссии: заниженные требования к квалификации беспартийных членов ЦИК, принципы формирования окружных и участковых избирательных комиссий, а также порядок обжалования решений комиссий на всех уровнях.

Венецианская комиссия представила замечания по Избирательному кодексу Грузии >>

В октябре по новому кодексу в Грузии пройдут выборы в местные органы самоуправления.

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