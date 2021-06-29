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Символы закона и правосудия

"Мы патриоты своей страны" – грузинские судьи сделали совместное заявление

© CC0 / Pixabay
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210629/252153714/My-patrioty-svoey-strany---gruzinskie-sudi-sdelali-sovmestnoe-zayavlenie.html

Представители судейского корпуса считают, что против них и всей системы правосудия в целом развернута целенаправленная кампания дискредитации, в том числе и западными партнерами

ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Судебная власть в Грузии никогда не была такой независимой, как сегодня, заявляют в совместном обращении судьи общих судов Грузии.

Грузинские судьи выразили обеспокоенность тем, что в последнее время имеют место политически мотивированные, крайне нездоровые процессы, направленные на дискредитацию судебной системы и против ее независимости.

Грузинские флаги на фоне здания парламента
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
В Грузии грядет новый политический кризис: оппозиция перешла в атаку

"Несмотря на достижения, ведется политически мотивированная, целенаправленная кампания дезинформации против независимости судебной власти, в которой участвуют отдельные политические партии, СМИ, находящиеся под их влиянием, и отдельные НПО", – говорится в обращении.

По их словам, ни одна из этих кампаний не основана на каких-либо доказательствах того, что в Грузии существует системная проблема со справедливостью суда.

В своем обращении более 300 судей заявляют, что верны закону, являются патриотами Грузии и стоят на страже интересов государства, а о принципиальном прогрессе в сфере правосудия свидетельствуют судебная статистика последних лет и международные рейтинги.

В частности, за последние годы количество оправдательных приговоров в Грузии увеличилось в 15 раз; показатель предварительного заключения снизился с 82 до 5%; доля налоговых споров в пользу физических лиц увеличилась с 48 до 75%; с 17 до 5% снизился показатель административного заключения, а также резко уменьшилось количество жалоб, отправленных из Грузии в Европейский суд по правам человека, сообщили судьи.

Высший совет юстиции Грузии
photo: High Council of Justice of Georgia / FB
Отбор судей в Грузии снова стал поводом для скандала

Судьи призывают всех прекратить антигосударственную кампанию против независимости судебной власти, предоставить судебной системе возможность действовать в соответствии со своими конституционными полномочиями и провести здоровую дискуссию, чтобы обеспечить дальнейшее укрепление независимости и эффективности судебной власти.

Судебный скандал

Согласно договору, подписанному правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" с оппозицией, до разработки новых прозрачных процедур по рекомендациям Венецианской комиссии Высший совет юстиции должен был воздерживаться от отбора кандидатов в судьи Верховного суда по существующим правилам.

Несмотря на эту договоренность и призывы оппозиции, местных НПО и дипломатического корпуса, Высший совет юстиции проголосовал за кандидатов в судьи Верховного суда и готов отправить свой список из девяти человек на утверждение в парламент.

Оппозиционные силы, подписавшие соглашение 19 апреля 2021 года, считают принципиально важным не избирать членов Высшего совета юстиции (как судей, так и не судей) до тех пор, пока парламент не разработает законодательные поправки, предусмотренные Соглашением, чтобы существенно реформировать Высший совет юстиции. И только после этого доверить ему отбор кандидатов в судьи Верховного суда.

Политолог, лектор Тбилисского государственного университета им. Джавахишвили Арчил Сихарулидзе
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
"Вопрос престижа" – политолог об избрании судей Верховного суда Грузии

Судебная реформа и независимая система правосудья – один из наиболее острых вопросов, по которому ведутся ожесточенные споры в политических кругах. Оппозиция утверждает, что судами в Грузии управляют кланы, в правящей партии эту версию категорически отрицают, утверждая, что судебная система в Грузии полностью независима.

Между тем судебная система в Грузии – одна из наиболее критикуемых сфер и со стороны международных организаций, и партнеров. Они не раз призывали власти провести основательные реформы в системе правосудия, а до этого воздержаться от назначения судей Верховного суда. 

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Теги:
Суд, Грузия

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