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День Победы 9 мая 2021 года. Парк Киквидзе. Каха Кучава

"Нужно мирно провести этот день" – председатель парламента Грузии об ЛГБТ-марше в Тбилиси

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Темы:
Парламент Грузии (335)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210629/252157452/Nuzhno-mirno-provesti-etot-den---predsedatel-parlamenta-Gruzii-ob-LGBT-marshe-v-Tbilisi.html

Принятый парламентом Грузии прогрессивный для имиджа страны антидискриминационный закон предоставляет всем свободу выражения мнения, считает Каха Кучава

ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Государство обязано следить за порядком, безопасностью, свободой выражения, поэтому и "Неделя прайда" должна пройти в Тбилиси максимально мирно, заявил в эфире телекомпании PalitraNews председатель парламента Грузии Каха Кучава.

По его словам, "Грузинская мечта" – это та власть, которая приняла важный антидискриминационный закон, дав тем самым всем свободно выражать свое мнение.

Леван Васадзе
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"Все должны проявлять ответственность при любых действиях, поскольку речь идет об имидже страны, и насильственные действия никому ничего хорошего не принесут. Если что-то произошло раньше, то было некрасиво. Нельзя, чтобы кто-то приветствовал насилие. Очень важно, чтобы мы и в этом случае сумели максимально мирно провести этот день или эту неделю", – заявил Кучава.

НПО "Тбилиси Прайд" планирует провести 5 июля в центре Тбилиси "Марш достоинства". Лозунгом марша будет "Выйди в знак солидарности". Среди требований участников марша к властям: проводить политику, ориентированную на человека, защитить безопасность и свободу выражения мнения каждого гражданина, независимо от сексуальной ориентации и гендерной идентичности, бороться с преступностью на почве ненависти.

17 мая 2013 года противники ЛГБТ-сообщества жестоко расправились с участниками акции против гомофобии. В результате их действий пострадали около 30 человек. С тех пор акции защитников ЛГБТ-сообщества проводились под серьезной охраной полиции. Однако, какие меры будут приняты МВД Грузии для обеспечения безопасности участников прайда и поддержания общественного порядка на этот раз, пока не известно. 

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Темы:
Парламент Грузии (335)
Теги:
ЛГБТ, Парламент Грузии, Грузия

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