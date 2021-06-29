Представители Грузии и России встретятся в преддверии Женевских переговоров

В МИД Грузии полагают, что переговоры будут непростыми из-за сложной ситуации на неконтролируемых территориях

ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Очередной 53-й раунд Женевских дискуссий между Грузией и Россией состоится 30 июня, однако в преддверии переговоров сегодня стороны проведут техническую встречу.

Основными темами обсуждения станет выполнение шестипунктного соглашения, оформленного в 2008 году. Грузинская сторона также поднимет вопрос задержаний граждан Грузии у разделительной линии.

По словам замминистра иностранных дел Грузии Лаши Дарсалия, следующий раунд переговоров будет непростым из-за сложной ситуации на неконтролируемых официальным Тбилиси территориях.

"Следующий, 53-й раунд состоится 30 июня. Женевские переговоры касаются реализации соглашения из шести пунктов, и главной темой, конечно же, будет реализация этого соглашения", – сказал Дарсалия журналистам.

Формат женевских переговоров был создан после августовской войны 2008 года. Во встречах принимают участие делегации Грузии, России, США, представители абхазской и югоосетинской сторон, Евросоюза, ООН и ОБСЕ. На сегодняшний день это единственный формат политического диалога между Грузией и Россией.

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