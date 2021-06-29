Каладзе рассказал, когда "Грузинская мечта" представит кандидата в мэры Тбилиси

Выборы в органы местного самоуправления в этом году будут иметь особое значение, поскольку от их результатов будет зависеть судьба проведения досрочных парламентских выборов

ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" представит кандидата в мэры Тбилиси на следующей неделе, заявил действующий глава столицы Каха Каладзе.

Сам Каладзе пока не решил, будет ли баллотироваться на второй срок.

"Что касается кандидатов, кто будут мэром столицы, то вы получите полную информацию об этом на следующей неделе", – сказал Каладзе журналистам.

Градоначальник отметил, что последние исследования, проведенные в Тбилиси, показывают, что население доверяет городскому правительству и довольно реформами.

"Я доволен отношением населения Тбилиси к муниципалитету. Неслучайно исследование, проведенное в Тбилиси, показывает, что есть очень высокий уровень доверия и поддержки муниципалитета, чем, конечно, я очень горжусь как мэр. Большое спасибо моим сотрудникам за это", – сказал мэр столицы.

Выборы в органы местного самоуправления состоятся в октябре. Как и парламентские выборы, дата выборов в местные органы власти определяется на законодательном уровне.

Выборы в органы местного самоуправления в этом году будут иметь особое значение, поскольку от их результатов будет зависеть судьба проведения досрочных парламентских выборов.

Согласно компромиссному соглашению, которое подписали представители власти и оппозиции, они будут назначены в 2022 году в случае, если в октябре 2021 года на выборах в органы местного самоуправления правящая партия "Грузинская мечта" получит менее 43% голосов по пропорциональной системе.

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