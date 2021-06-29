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Ираклий Гарибашвили

Премьер-министр Грузии объявил полную мобилизацию к массовой вакцинации населения

photo: Government of Georgia / FB
Политика
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (476)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210629/252161787/Premer-ministr-Gruzii-obyavil-polnuyu-mobilizatsiyu-k-massovoy-vaktsinatsii-naseleniya.html

Ираклий Гарибашвили поручил всем соответствующим ведомствам сделать все возможное, чтобы процесс вакцинации велся быстрыми темпами и без сбоев

ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии поручил соответствующим ведомствам в ближайшие дни привести в полную готовность центры массовой вакцинации.

По словам Гарибашвили, в первых числах июля, когда страна получит миллион доз вакцины против коронавируса, вакцинация должна проходить быстрыми темпами и в мобилизации инфраструктуры, количестве бригад, процессе регистрации не должно быть никаких сбоев.

ПЦР тестирование на коронавирус
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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С июля Грузия начнет поэтапно получать более трех миллионов доз вакцины против коронавируса. Первая партия – миллион доз - поступит в ближайшее время.

По последним данным, в Грузии прививки сделали 257 974 человека, из них две дозы - 96 975.

С июля Грузия переходит на массовую вакцинацию, и чтобы достичь полной иммунизации населения, ежедневный показатель прививок должен подняться до 20 тысяч человек.

Конкретно когда какие вакцины будут доставлены в Грузию, пока неизвестно. Однако в Минздраве страны заявляют, что вакцины Novovax и Jonson&Jonson поступят в Грузию с осени, а не летом.

Для граждан Грузии были доступны вакцины Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm, Sinovac. К ним добавятся Moderna, Jonson&Jonson и Novovax. 

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (476)
Теги:
Вакцинация, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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