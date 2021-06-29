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Грузия присоединяется к глобальному движению "Поколение равенства"

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Форум «Поколение равенства» – это глобальное феминистское мероприятие, крупнейшее за последние 25 лет, инициированное структурой «ООН-женщины»

ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Грузия присоединяется к глобальному движению "Поколение равенства" и берет на себя новые обязательства по укреплению гендерного равноправия.

Представители исполнительной и законодательной власти официально объявят о новых обязательствах сегодня на мероприятии, инициированном посольством Франции и "ООН-женщины". В нем примет участие Народный защитник Грузии Нино Ломджария.

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Встреча предшествует форуму "Поколение равенства", который пройдет с 30 июня - 2 июля в Париже и в котором примет участие и президент Грузии Саломе Зурабишвили.

По словам посла Франции в Грузии Диего Коласа, Форум "Поколение равенства" ставит равенство между мужчинами и женщинами, девочками и мальчиками во главу угла повестки дня в постпандемийный период.

На мероприятии посол Франции объявит победителя премии посольства Франции в области прав человека 2021 года. Среди основных наград - содействие всеобщему доступу к сексуальному и репродуктивному здоровью и правам. Эта тема является приоритетом для французского правительства в рамках "Поколения равенства".

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По данным организации "ООН-женщины", новые обязательства включают расширение усилий по борьбе с гендерным насилием, расширение участия женщин в сферах технологий и инноваций, а также повышение гендерного равенства за счет активизации женщин в этом секторе.

 

Форум «Поколение равенства» – это глобальное феминистское мероприятие, крупнейшее за последние 25 лет. Оно было инициировано структурой «ООН-женщины» и проводится под совместным председательством Франции и Мексики в партнерстве с гражданским обществом и молодежью.

После открытия форума «Поколение равенства» в Мехико в марте 2021 г. его основная часть пройдет в Париже с 30 июня по 2 июля. В нем примут участие главы государств и правительств, представители международных организаций, гражданского общества, молодежи и частного сектора. 

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Теги:
ООН, женщины, Грузия

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