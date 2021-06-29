19:14 29 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7690
  • 100 RUB4.3743
  • USD3.1579
Поиск
Новый политический центр - Гирчи

Выборы-2021 в Грузии: "Новый политический центр – Гирчи" создает свое "королевство"

Photo: Courtesy of Girchi
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Политическая жизнь Грузии (514)
19 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/17/252104077.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210629/252163791/Vybory-2021-Novyy-politicheskiy-tsentr--Girchi-sozdaet-svoe-korolevstvo.html

Партия не будет выдвигать кандидатов в мэры и мажоритарные депутаты, а ограничится лишь пропорциональным списком

ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. "Новый политический центр – Гирчи" создал свое "королевство" и выбрал себе "королем" одного из своих лидеров Германа Сабо, чтобы набрать минимум 3% голосов на выборах в органы местной власти в Грузии.

Лидер Гирчи Зураб Джапаридзе
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Самый оригинальный способ отбора к выборам 2021: "Гирчи" снова ломает рамки

В Грузии есть две партии с почти идентичным названием, которые образовались из-за раскола вскоре после парламентских выборов: "Новый политический центр – Гирчи" и "Гирчи – больше свободы". При этом обе партии политически активны и собираются участвовать в выборах.

"У "Нового политического центра - Гирчи" к новым выборам будет две функции - сохранение партии и прогресс", - сказал Герман Сабо журналистам.

В то же время новый "король" "Гирчи" отметил, что партия постарается набрать столько же голосов, сколько до раскола.

Однако при этом, по словам Сабо, партия не будет выдвигать кандидатов в мэры и мажоритарные депутаты, а ограничится лишь пропорциональным списком.

У королевства "Гирчи" уже есть своя конституция и своя знать.

Выборы в органы местной власти пройдут 2 октября. Официально предвыборная кампания стартует за 60 дней до выборов, однако большинство партий начали подготовку уже в июне.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

Темы:
Политическая жизнь Грузии (514)

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Тренировки на озере Нури по параканоэ
Изо всех сил: лица с ОВЗ решили научиться гребле в Батуми - фото
Как выглядит путь к самому высокому водопаду Азербайджана
Как выглядит путь к самому высокому водопаду Азербайджана – видео
Тбилиси и Батуми - как обстоят дела с недвижимостью
Тбилиси и Батуми - как обстоят дела с недвижимостью
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться