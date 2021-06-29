Выборы-2021 в Грузии: "Новый политический центр – Гирчи" создает свое "королевство"

Партия не будет выдвигать кандидатов в мэры и мажоритарные депутаты, а ограничится лишь пропорциональным списком

ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. "Новый политический центр – Гирчи" создал свое "королевство" и выбрал себе "королем" одного из своих лидеров Германа Сабо, чтобы набрать минимум 3% голосов на выборах в органы местной власти в Грузии.

В Грузии есть две партии с почти идентичным названием, которые образовались из-за раскола вскоре после парламентских выборов: "Новый политический центр – Гирчи" и "Гирчи – больше свободы". При этом обе партии политически активны и собираются участвовать в выборах.

"У "Нового политического центра - Гирчи" к новым выборам будет две функции - сохранение партии и прогресс", - сказал Герман Сабо журналистам.

В то же время новый "король" "Гирчи" отметил, что партия постарается набрать столько же голосов, сколько до раскола.

Однако при этом, по словам Сабо, партия не будет выдвигать кандидатов в мэры и мажоритарные депутаты, а ограничится лишь пропорциональным списком.

У королевства "Гирчи" уже есть своя конституция и своя знать.

Выборы в органы местной власти пройдут 2 октября. Официально предвыборная кампания стартует за 60 дней до выборов, однако большинство партий начали подготовку уже в июне.

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