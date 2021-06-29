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Конституционный суд Грузии

Место судьи Конституционного суда Грузии станет вакантным: процедуры отбора

© Sputnik / Seyran Baroyan
Политика
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Темы:
Президент Грузии (159)
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Полномочия судьи Конституционного суда Тамаза Цабуташвили, назначенного по квоте президента Грузии, истекают 26 июля

ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Президент Грузии до 7 июля принимает заявки от желающих занять освобождающееся место судьи Конституционного суда, сообщает администрация президента.

Судей Конституционного суда избирают на 10 лет. Трех судей назначает президент Грузии, трех – парламент, и трех Верховный суд. Уже 26 июля истекают полномочия судьи Конституционного суда Тамаза Цабуташвили, назначенного по квоте президента Грузии.

Символы закона и правосудия
photo : Pixabay / succo
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Теперь администрация президента принимает заявки от кандидатов на вакантное место судьи. Кандидатам надо представить свою автобиографию и документы, подтверждающие квалификацию.

Судьей Конституционного суда может стать гражданин Грузии старше 35 лет с высшим юридическим образованием и опытом работы по специальности не менее 10 лет. Зарплата рядового судьи Конституционного суда – 6 тысяч лари.

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Темы:
Президент Грузии (159)
Теги:
Президент Грузии, Конституционный суд Грузии, Грузия

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