Место судьи Конституционного суда Грузии станет вакантным: процедуры отбора

ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Президент Грузии до 7 июля принимает заявки от желающих занять освобождающееся место судьи Конституционного суда, сообщает администрация президента.

Судей Конституционного суда избирают на 10 лет. Трех судей назначает президент Грузии, трех – парламент, и трех Верховный суд. Уже 26 июля истекают полномочия судьи Конституционного суда Тамаза Цабуташвили, назначенного по квоте президента Грузии.

Теперь администрация президента принимает заявки от кандидатов на вакантное место судьи. Кандидатам надо представить свою автобиографию и документы, подтверждающие квалификацию.

Судьей Конституционного суда может стать гражданин Грузии старше 35 лет с высшим юридическим образованием и опытом работы по специальности не менее 10 лет. Зарплата рядового судьи Конституционного суда – 6 тысяч лари.

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