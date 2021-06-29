Скандал из-за назначения судей с новой силой разгорелся в парламенте Грузии

Высший совет юстиции в начале недели представил парламенту список кандидатов в судьи Верховного суда, что стало причиной возмущения оппозиции

ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Слушание юридического комитета парламента Грузии, на котором планировалось создать группу по оценке компетентности кандидатов в судьи Верховного суда, завершилось крупным скандалом – оппозиция объявила заседанию бойкот.

Тема назначения судей Верховного суда в последнее время одна из самых обсуждаемых в политических кругах. Оппозиция и представители международных организаций призывают власти отложить его до осуществления судебной реформы, а в правящей партии эти призывы игнорируют.

Теперь, когда парламент Грузии на юридическом комитете собрался сформировать группу депутатов, которая должна проверить компетентность и данные о кандидатах, оппозиция устроила демарш.

Представители всех оппозиционных партий встали и покинули зал заседаний.

"Мы не собираемся участвовать в этом фарсе и требуем создать группу по осуществлению реформ, как это прописано в соглашении с властью, а пока остановить процесс назначения судей. Сегодня власть снова осталась одна", - сказала депутат от партии "Лело для Грузии" Анна Нацвлишвили.

Пусть сейчас они сами решают создавать свою группу из трех или трех с половиной человек, добавила она.

Между тем в самой правящей партии к протесту оппозиции отнеслись спокойно.

"Чтобы не создавать пробки, вы можете воспользоваться обоими выходами, коллеги", - проводил оппозицию председатель комитета Анри Оханашвили.

Уже после заседания комитета он заявил, что группа уже создана и ее первое заседание пройдет 2 июля.

Высший совет юстиции в начале недели представил парламенту список кандидатов в судьи Верховного суда, что стало причиной возмущения оппозиции.

Она увидела в действиях совета нарушение соглашения о выходе из политического кризиса, подготовленного европейскими посредниками во главе с президентом Евросовета Шарлем Мишелем. После подписания соглашения оппозиция прекратила бойкот и вошла в парламент.

В ответ на критику оппозиции представители судейского корпуса заявили, что против них и всей системы правосудия в целом развернута целенаправленная кампания дискредитации, в том числе и западными партнерами.

В своем обращении более 300 судей заявляют, что верны закону, являются патриотами Грузии и стоят на страже интересов государства, а о принципиальном прогрессе в сфере правосудия свидетельствуют судебная статистика последних лет и международные рейтинги.

Судебная реформа и независимая система правосудия – один из наиболее острых вопросов, по которому ведутся ожесточенные споры в политических кругах. Оппозиция утверждает, что судами в Грузии управляют кланы, в правящей партии эту версию категорически отрицают, утверждая, что судебная система в Грузии полностью независима.

Между тем судебная система в Грузии – одна из наиболее критикуемых сфер и со стороны международных организаций, и партнеров. Они не раз призывали власти провести основательные реформы в системе правосудия, а до этого воздержаться от назначения судей Верховного суда.

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