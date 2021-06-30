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Парламент Грузии

Очередные поправки в Конституцию Грузии поступили в парламент

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Темы:
Поправки по избирательной системе в Конституцию Грузии (38)
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Sputnik Грузия
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Согласно законопроекту, проходной барьер в парламент двух следующих созывов будет 2% вместо 5%, как это предусмотрено в действующей версии

ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. На будущей неделе парламент Грузии начнет рассмотрение новых поправок в Конституцию, которые являются частью соглашения между властью и оппозицией.

Основная часть поправок коснется переходных положений главного закона страны.

Переговоры властей и оппозиции Грузии при посредничестве ЕС
photo : courtesy of EU Delegation Georgia
Представители грузинской оппозиции и власти подписали соглашение по выходу из кризиса

По предварительной версии законопроекта, распространенном грузинскими СМИ, проходной барьер в парламент двух следующих созывов будет 2% вместо 5%, как это предусмотрено в действующей версии. При этом, принцип пропорциональных выборов сохранен.

Кроме того в поправках предусмотрены изменения и в составе фракций. Если по действующей редакции для формирования фракции необходимо 7 депутатов, то по инициированному переходному положению в двух последующих созывах парламента для создания фракции будет достаточно 4 депутата.

Также по Конституции изменится и кворум, необходимый для назначения Генерального прокурора, с 76 до 90 голосов. При этом в проекте указано, что если кандидат не сможет во время двух голосований получить 90 голосов, то для его избрания будет достаточно 76.

В апреле в резиденции президента Грузии во Дворце Орбелиани "Грузинская мечта" и оппозиция подписали компромиссное соглашение по выходу из политического кризиса, предложенное президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

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Темы:
Поправки по избирательной системе в Конституцию Грузии (38)
Теги:
Парламент Грузии, Поправки в Конституцию, Конституция Грузии, Грузия

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