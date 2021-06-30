"Тбилиси нужен не я, а Брэд Питт"- основатель "McDonalds Грузия" не хочет быть мэром

Успешный грузинский бизнесмен против того, чтобы его кандидатуру выдвигали на пост мэра Тбилиси

ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Основатель компании "McDonalds Грузия" и владелец завода Coca-Cola в Грузии Темур Чкония не видит себя на посту мэра Тбилиси.

Как рассказал бизнесмен в беседе с телеканалом Formula, столице нужен Брэд Питт, а не Чкония.

"Не могу себе представить, что сейчас буду сидеть в кабинете и буду мэром. Посмотрите на своих знакомых, поспрашивайте, и они скажут вам, что у меня нет таких амбиций. Думаю, мое воззрение не соответствует такому необычному городу. Тбилиси нужен Брэд Питт, а не Темур Чкония", - сказал бизнесмен.

Накануне один из лидеров оппозиционной партии "Лело для Грузии" банкир Мамука Хазарадзе заявил, что Темур Чкония станет хорошей кандидатурой на пост мэра Тбилиси.

"Темур Чкония будет очень хорошим кандидатом, я бы хотел, чтобы у города был такой мэр", - сказал лидер "Лело" .

Хазарадзе и ранее заявлял, что грузинской политике нужны авторитетные, известные люди, в том числе бизнесмены. При этом Хазарадзе не пояснил, обговорил ли он свое предложение с Темуром Чкония.

По словам политика, оппозиция должна выдвинуть такую кандидатуру, которая составит серьезную конкуренцию оппоненту из "Грузинской мечты".

Выборы мэра Тбилиси, как и в органы местного самоуправления, состоятся в октябре.

По словам действующего мэра Кахи Каладзе, уже на следующей неделе станет известно, кто будет баллотироваться на пост градоначальника от правящей партии.

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