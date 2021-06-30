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Темур Чкония

"Тбилиси нужен не я, а Брэд Питт"- основатель "McDonalds Грузия" не хочет быть мэром

photo: McDonald's Georgia / FB
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (516)
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https://sputnik-georgia.ru/politics/20210630/252169192/Tbilisi-nuzhen-Bred-Pitt--osnovatel-McDonalds-Gruziya-ne-khochet-byt-merom.html

Успешный грузинский бизнесмен против того, чтобы его кандидатуру выдвигали на пост мэра Тбилиси

ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Основатель компании "McDonalds Грузия" и владелец завода Coca-Cola в Грузии Темур Чкония не видит себя на посту мэра Тбилиси.

Как рассказал бизнесмен в беседе с телеканалом Formula, столице нужен Брэд Питт, а не Чкония.

"Не могу себе представить, что сейчас буду сидеть в кабинете и буду мэром. Посмотрите на своих знакомых, поспрашивайте, и они скажут вам, что у меня нет таких амбиций. Думаю, мое воззрение не соответствует такому необычному городу. Тбилиси нужен Брэд Питт, а не Темур Чкония", - сказал бизнесмен.

Накануне один из лидеров оппозиционной партии "Лело для Грузии" банкир Мамука Хазарадзе заявил, что Темур Чкония станет хорошей кандидатурой на пост мэра Тбилиси.

Каха Каладзе
photo: Tbilisi City Hall / FB
Каладзе рассказал, когда "Грузинская мечта" представит кандидата в мэры Тбилиси

"Темур Чкония будет очень хорошим кандидатом, я бы хотел, чтобы у города был такой мэр", - сказал лидер "Лело" .

Хазарадзе и ранее заявлял, что грузинской политике нужны авторитетные, известные люди, в том числе бизнесмены. При этом Хазарадзе не пояснил, обговорил ли он свое предложение с Темуром Чкония.

По словам политика, оппозиция должна выдвинуть такую кандидатуру, которая составит серьезную конкуренцию оппоненту из "Грузинской мечты".

Выборы мэра Тбилиси, как и в органы местного самоуправления, состоятся в октябре.

По словам действующего мэра Кахи Каладзе, уже на следующей неделе станет известно, кто будет баллотироваться на пост градоначальника от правящей партии.

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Темы:
Политическая жизнь Грузии (516)

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