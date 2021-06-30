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Председатель ЦИК Грузии Тамар Жвания

Глава ЦИК Грузии подала в отставку

photo: Tamar Zhvania / FB
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210630/252169620/Glava-TsIK-Gruzii-podala-v-otstavku.html

По мнению Жвания, выборы нового председателя ЦИК по новым правилам будут способствовать "политическому согласию"

ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Председатель Центральной избирательной комиссии Грузии Тамар Жвания подала в отставку, об этом сообщила сама Жвания на своей странице в соцсети Facebook.

Жвания возглавляла Центральную избирательную комиссию Грузии с 2013 года. Она была избрана председателем ЦИК на второй срок в декабре 2018 года. За это время было проведено шесть всеобщих выборов и несколько промежуточных.  

"Я приняла решение с 1 июля 2021 года не продлевать срок полномочий председателя Центральной избирательной комиссии Грузии, что позволит политическим сторонам избрать председателя ЦИК на основании обновленного Избирательного кодекса", – написала Жвания. 

Она отметила, что согласно законодательству могла проработать в ЦИК еще более двух лет.

Центральная избирательная комиссия. Здание ЦИК Грузии
© Sputnik / Alex Shlamov
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"Но считаю, что правила выборов, принятые в соответствии с соглашением Шарля Мишеля, принесли новую реальность. Соответственно, избрание председателя ЦИК в соответствии с новым правилом станет дополнительным фактором, способствующим широкому политическому согласию. Уверенна, что мое решение увеличит возможность конструктивных отношений между политическими силами, что, в свою очередь, поможет избирательной администрации, предстоящему избирательному процессу и нашей стране в целом", – отметила Жвания.

Оппозиция не раз требовала отставки Жвания, обвиняя ее в фальсификации выборов в пользу правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия".

Сильнее всего это требование звучало после парламентских выборов осенью 2020 года. Оппозиция обвинила ЦИК в фальсификации результатов выборов и отказалась признавать их легитимность. Смена избирательной администрации была одним из главных требований партий, на тот момент бойкотировавших законодательный орган. 

В апреле этого года грузинские власти и оппозиция подписали компромиссное соглашение по выходу из политического кризиса, предложенное президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Согласно договору, стороны должны изменить Избирательный кодекс Грузии таким образом, чтобы отразить в нем все рекомендации БДИПЧ и Венецианской комиссии.

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