Когда у Грузии появится новый председатель ЦИК

ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. После отставки Тамар Жвания с поста председателя ЦИК президент Грузии Саломе Зурабишвили должна представить парламенту кандидатов на этот пост - таковы процедуры, предусмотренные грузинским законодательством.

Кандидаты должны быть старше 25 лет, беспартийными и с высшим образованием. При этом они не должны быть судимыми, либо уволенными из избирательной администрации, либо в прошлом наблюдателями.

Все кандидаты должны быть представлены парламенту не позднее 15 июля. После парламент в течение пяти дней должен утвердить нового председателя.

Согласно закону, чтобы стать председателем на пять лет, кандидат должен получить две трети голосов депутатов, если этого не произойдет, то, получив поддержку всего 76 депутатов, он будет возглавлять ЦИК в течение полугода.

Этот год в Грузии – год выборов. Второго октября в Грузии пройдут выборы в органы местной власти. Для правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", которая в парламенте представлена 84 депутатами, эти выборы крайне важны. Если она получит менее 43% голосов избирателей по пропорциональной системе, то в стране назначат досрочные парламентские выборы.

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