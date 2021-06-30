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Центральная избирательная комиссия. Здание ЦИК Грузии

Когда у Грузии появится новый председатель ЦИК

© Sputnik / Alex Shlamov
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210630/252172282/Kogda-u-Gruzii-poyavitsya-novyy-predsedatel-TsIK.html

Уже к концу следующего месяца парламент Грузии должен избрать нового председателя Центральной избирательной комиссии

ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. После отставки Тамар Жвания с поста председателя ЦИК президент Грузии Саломе Зурабишвили должна представить парламенту кандидатов на этот пост - таковы процедуры, предусмотренные грузинским законодательством.

Кандидаты должны быть старше 25 лет, беспартийными и с высшим образованием. При этом они не должны быть судимыми, либо уволенными из избирательной администрации, либо в прошлом наблюдателями.

Председатель ЦИК Грузии Тамар Жвания
photo: Tamar Zhvania / FB
Глава ЦИК Грузии подала в отставку

Все кандидаты должны быть представлены парламенту не позднее 15 июля. После парламент в течение пяти дней должен утвердить нового председателя.

Согласно закону, чтобы стать председателем на пять лет, кандидат должен получить две трети голосов депутатов, если этого не произойдет, то, получив поддержку всего 76 депутатов, он будет возглавлять ЦИК в течение полугода.

Этот год в Грузии – год выборов. Второго октября в Грузии пройдут выборы в органы местной власти. Для правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", которая в парламенте представлена 84 депутатами, эти выборы крайне важны. Если она получит менее 43% голосов избирателей по пропорциональной системе, то в стране назначат досрочные парламентские выборы.

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