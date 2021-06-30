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Бизнесмен Леван Васадзе на акции протеста против парада гордости

Версия с отравлением не подтвердилась: у Левана Васадзе нашли заболевание сердца

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
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Грузинскому политику не смогли установить диагноз в Тбилиси, и было принято решение везти его в Турцию

ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Версия с возможным отравлением лидера партии "Эри" Левана Васадзе не подтвердилась, обследование в Турции выявило у него редкое заболевание сердца.

На прошлой неделе состояние Васадзе внезапно ухудшилось. Ему не смогли установить диагноз в Тбилиси, и было принято решение везти его в Турцию. Васадзе не исключал, что его могли отравить.

Леван Васадзе
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"Обследования в Турции завершены. К сожалению, был поставлен диагноз довольно редкого и сложного заболевания сердца, и если он подтвердится, мне понадобится незамедлительное лечение и, возможно, операция. Поэтому я лечу из Стамбула в Москву", – сказал Васадзе журналистам.

Бизнесмен и политик Леван Васадзе является активным критиком Запада, защитником патриархальных ценностей и сторонником пророссийского курса. Миллионер сделал свое состояние в России. Васадзе воспитывает восьмерых детей – у него четыре девочки и четыре мальчика.

В середине мая Васадзе основал политическую партию "ЭРИ" (грузинская аббревиатура "Эртоба, Раоба, Имеди" – Единство, Сущность, Надежда) и собирается принять участие в предстоящих местных выборах.

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