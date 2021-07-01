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Саломе Зурабишвили

Саломе Зурабишвили заступилась за участников марша "Тбилиси прайд"

© Sputnik / Alex Shlamov
Политика
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Темы:
Права человека в Грузии (80)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210701/252179742/Salome-Zurabishvili-zastupilas-za-uchastnikov-marsha-Tbilisi-prayd.html

Каждый в этой стране имеет свободу слова и возможность реализовать свои конституционные права, считает президент Грузии

ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Любые формы насилия и языка вражды неприемлемы – так президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на "Неделю прайда" в Тбилиси.

По ее словам, насилие и давление недопустимы, и являются нарушением конституционных прав граждан.

Молодежная акция протеста в Грузии
© AFP / VANO SHLAMOV
Патриархия Грузии выступила против мероприятий представителей ЛГБТ

"Это недопустимо, потому что это нарушение конституционных прав людей. Это неприемлемо для меня как гаранта и защитника Конституции", – заявила президент.

Как отметила глава государства, толерантность является частью идентичности грузинского народа, и страна построена на этом.

"Я считаю, что каждый имеет право на свободу слова. Это присущая нам древняя толерантность, которая является частью нашей идентичности. Наша страна построена на этом и завтра будет на этом развиваться. Вот почему я считаю, что каждый имеет право выходить. Также участники "Тбилиси прайд" имеют право выражать свое мнение и пользоваться правом, которое является конституционным правом каждого, установлено и защищается Конституцией и законом", – заявила Саломе Зурабишвили, подчеркнув, что это важно для единства Грузии.

НПО Tbilisi Pride проводит прайд-неделю 1-5 июля, в рамках которой запланировано проведение тематических мероприятий и "Марша достоинства" на центральном проспекте Руставели в Тбилиси. Акция пройдет под слоганом "Выходи за солидарность".

Между тем противники "Марша достоинства" собираются помешать провести акцию. Участники контракции хотят заранее, 4 июля, установить на проспекте Руставели палатки. Дошло до того, что учредитель консервативной партии "ЭРИ" Леван Васадзе даже потребовал от грузинских властей принять закон, "запрещающий пропаганду разврата".

Открыто выступила против мероприятий ЛГБТ-организации Патриархия Грузии.

Между тем неправительственный сектор Грузии и международные партнеры, в том числе европарламентарии призвали МВД страны принять все меры для предотвращения насилия и беспорядков. 

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Темы:
Права человека в Грузии (80)
Теги:
ЛГБТ-сообщество, Президент Грузии, Грузия

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