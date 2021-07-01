"Свободные демократы" присоединяются к маршу "Тбилиси прайд"

Решение на грани сенсации приняли "Свободные демократы", решив присоединиться к скандальному "Маршу достоинства". Будут ли у этой политической партии последователи?

ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Прозападная партия "Свободные демократы" присоединяется к "Маршу достоинства" неправительственной организации "Тбилиси прайд" и сторонников ЛГБТ-сообщества в борьбе за свои права, говорится в заявлении партии на странице в Facebook.

НПО Tbilisi Pride проводит прайд-неделю 1-5 июля, в рамках которой запланированы тематические мероприятия и "Марш достоинства" на центральном проспекте Руставели в Тбилиси. Акция пройдет под слоганом "Выходи за солидарность".

"Недопустимо, когда людей делят по разным признакам и представляют неравными членами общества. Если мы хотим состояться как государство, мы должны сделать все, чтобы каждый человек чувствовал себя в этой стране одинаково защищенным и самореализованным", – отмечается в заявлении.

В партии подчеркивают, что они стоят на стороне ЛГБТ-сообщества, а также всех людей, которые пережили годы насилия, невообразимого давления и унижающего достоинство обращения со стороны различных групп.

"Свободные демократы" призывают правительство Грузии соблюдать закон и обеспечить мирное проведение акции.

Между тем противники "Марша достоинства" собираются помешать провести акцию. Участники контракции хотят заранее, 4 июля, установить на проспекте Руставели палатки. Дошло до того, что учредитель консервативной партии "ЭРИ" Леван Васадзе даже потребовал от грузинских властей принять закон, "запрещающий пропаганду разврата".

Открыто выступила против мероприятий ЛГБТ-организации Патриархия Грузии.

В то же время неправительственный сектор Грузии и международные партнеры, в том числе европарламентарии призывают грузинские власти и в первую очередь МВД принять все меры для предотвращения насилия и беспорядков.

Партия "Свободные демократы" была создана в 2009 году экс-министром обороны Грузии Ираклием Аласания. В 2012 году партия пришла к власти в коалиции с правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия", однако спустя два года из-за разногласий ушла в оппозицию. С 2019 года партия находится в коалиции с партией "Европейская Грузия – движение за свободу".

Перед парламентскими выборами 2020 года партию покинул ее председатель Шалва Шавгулидзе и присоединился к "Европейской Грузии". Его примеру последовали еще трое лидеров "Свободных демократов".

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