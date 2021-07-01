Политик, обвиняемый в сексуальных домогательствах, освобожден под залог

Приговора суда по своему делу скандальный оппозиционный политик, обвиняемый в сексуальных домогательствах, будет ждать на свободе, но вины он не признает и собирается бороться до конца

ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Оппозиционный политик Гоги Цулая, обвиняемый в насилии и сексуальных домогательствах, освобожден под залог в шесть тысяч лари (1900 долларов).

Судья удовлетворил ходатайство адвоката Цулая Валерия Гелбахиани и изменил меру пресечения - с предварительного заключения на освобождение под залог.

Цулая был задержан 16 марта на основе заявления женщины, которая обвинила его в сексуальных домогательствах. Политик вину не признал и в знак протеста в заключении объявил голодовку.

Следствие установило, что Цулая против воли женщины осуществил в ее отношении "действия сексуального характера". Однако женщина сопротивлялась и пригрозила вызвать полицию, после чего Цулая остановился. У пострадавшей остались следы насилия на руках, шее и спине.

Следствие продолжается по статье "иные действия сексуального характера, совершенные с применением насилия".

В случае подтверждения вины, Цулая грозит лишение свободы на срок от четырех до шести лет.

58-летний Гоги Цулая вел активную политическую жизнь в Кутаиси.

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