Политик, обвиняемый в сексуальных домогательствах, освобожден под залог

ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Оппозиционный политик Гоги Цулая, обвиняемый в насилии и сексуальных домогательствах, освобожден под залог в шесть тысяч лари (1900 долларов).
Судья удовлетворил ходатайство адвоката Цулая Валерия Гелбахиани и изменил меру пресечения - с предварительного заключения на освобождение под залог.
Цулая был задержан 16 марта на основе заявления женщины, которая обвинила его в сексуальных домогательствах. Политик вину не признал и в знак протеста в заключении объявил голодовку.
Следствие установило, что Цулая против воли женщины осуществил в ее отношении "действия сексуального характера". Однако женщина сопротивлялась и пригрозила вызвать полицию, после чего Цулая остановился. У пострадавшей остались следы насилия на руках, шее и спине.
Следствие продолжается по статье "иные действия сексуального характера, совершенные с применением насилия".
В случае подтверждения вины, Цулая грозит лишение свободы на срок от четырех до шести лет.
58-летний Гоги Цулая вел активную политическую жизнь в Кутаиси.
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