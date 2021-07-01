Зурабишвили встретилась с Макроном в Париже: о чем говорили президенты?

В 2021 году исполняется 100 лет со дня грузинской эмиграции во Францию

ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась с французским коллегой Эммануэлем Макроном в ходе рабочего визита в Париже, говорится в сообщении пресс-службы главы грузинского государства.

Стороны обсудили возобновление формата "Французско-грузинского диалога имени Димитрия Амилахвари", созданного президентами двух стран в Париже в феврале 2019 года. Данный формат сотрудничества охватывает основные аспекты двусторонних отношений между странами.

Президенты также обсудили происходящие в регионе процессы и роль Евросоюза в регионе.

Саломе Зурабишвили и Эммануэль Макрон также коснулись вопроса проведения мероприятий, приуроченных к 100-летию грузинской эмиграции во Франции. В марте 1921 года грузинское правительство под руководством Ноэ Жордания поселилось в Париже. Вместе с ними во французскую столицу перебралась вся грузинская элита.

Декларация о сотрудничестве по учреждению "Грузино-французского диалога имени Дмитрия Амилахвари" была подписана в Париже в феврале 2019 года. Ее цель - усиление сотрудничества между двумя странами в сферах политики, безопасности и торговли.

Ежегодная встреча должна была состояться в Тбилиси в 2020 году, но была отменена из-за пандемии коронавируса.

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