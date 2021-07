Зурабишвили встретилась с Макроном в Париже: о чем говорили президенты?

ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась с французским коллегой Эммануэлем Макроном в ходе рабочего визита в Париже, говорится в сообщении пресс-службы главы грузинского государства.

Стороны обсудили возобновление формата "Французско-грузинского диалога имени Димитрия Амилахвари", созданного президентами двух стран в Париже в феврале 2019 года. Данный формат сотрудничества охватывает основные аспекты двусторонних отношений между странами.