Цинцадзе рассказал о перспективах Каладзе на выборах мэра Тбилиси

Политолог Сосо Цинцадзе считает, что мэр Тбилиси Каха Каладзе может быть переизбран на второй срок

Политика Цинцадзе рассказал о перспективах Каладзе на выборах мэра Тбилиси

"Грузинские избиратели уже не смотрят на персоналии, им важно то, чей кандидат, от какой партии. Наверное, Каладзе будет переизбран... Может, руководителям правящей партии и не очень хочется выдвигать его кандидатуру, но у них нет лучшего выбора", – сказал Цинцадзе Sputnik Грузия.

Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" представит кандидата в мэры Тбилиси на следующей неделе. Сам Каладзе пока не решил, будет ли баллотироваться на второй срок.

Второго октября в Грузии пройдут выборы в органы местной власти. Для правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", которая в парламенте представлена 84 депутатами, эти выборы крайне важны. Если она получит менее 43% голосов избирателей, то в стране назначат досрочные парламентские выборы.