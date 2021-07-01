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Сосо Цинцадзе
photo : Imeda Gogava / FB

Цинцадзе рассказал о перспективах Каладзе на выборах мэра Тбилиси

Политика
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Темы:
Местные выборы в Грузии 2021 (19)
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Политолог Сосо Цинцадзе считает, что мэр Тбилиси Каха Каладзе может быть переизбран на второй срок

Политика
Цинцадзе рассказал о перспективах Каладзе на выборах мэра Тбилиси

"Грузинские избиратели уже не смотрят на персоналии, им важно то, чей кандидат, от какой партии. Наверное, Каладзе будет переизбран... Может, руководителям правящей партии и не очень хочется выдвигать его кандидатуру, но у них нет лучшего выбора", – сказал Цинцадзе Sputnik Грузия.

Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" представит кандидата в мэры Тбилиси на следующей неделе. Сам Каладзе пока не решил, будет ли баллотироваться на второй срок.

Второго октября в Грузии пройдут выборы в органы местной власти. Для правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", которая в парламенте представлена 84 депутатами, эти выборы крайне важны. Если она получит менее 43% голосов избирателей, то в стране назначат досрочные парламентские выборы.

 

Темы:
Местные выборы в Грузии 2021 (19)
Теги:
Сосо Цинцадзе, Местные выборы, Каха Каладзе, Грузия

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