Конкурс на должность председателя ЦИК Грузии объявлен президентом

Указом президента также создана конкурсная комиссия, в которую вошли представители неправительственных организаций и преподаватели грузинских вузов

ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Конкурс на вакантные должности председателя Центральной избирательной комиссии Грузии и члена ЦИК объявлен указом президента Саломе Зурабишвили, говорится в сообщении администрации главы государства.

Председатель ЦИК Грузии Тамар Жвания подала в отставку 30 июня. По ее словам, решение не продлевать срок своих полномочий для того, чтобы позволить политическим сторонам избрать председателя ЦИК на основании обновленного Избирательного кодекса.

Жвания возглавляла Центральную избирательную комиссию Грузии с 2013 года. Она была избрана председателем ЦИК на второй срок в декабре 2018 года. За это время было проведено шесть всеобщих выборов и несколько промежуточных.

Указом президента также создана конкурсная комиссия, в которую вошли представители неправительственных организаций и преподаватели грузинских вузов.

"Комиссия в соответствии с Избирательным кодексом Грузии обеспечивает отбор кандидатов на пост председателя ЦИК и в состав ЦИК, и представляет их президенту Грузии", – говорится в сообщении.

Согласно Избирательному кодексу, кандидаты должны быть старше 25 лет, беспартийными и с высшим образованием. При этом они не должны быть судимыми либо уволенными из избирательной администрации, либо в прошлом наблюдателями.

Все кандидаты должны быть представлены парламенту не позднее 15 июля. После парламент в течение пяти дней должен утвердить нового председателя.

Согласно закону, чтобы стать председателем на пять лет, кандидат должен получить две трети голосов депутатов, если этого не произойдет, то получив поддержку всего 76 депутатов, он будет возглавлять ЦИК в течение полугода.

Этот год в Грузии – год выборов. Второго октября в Грузии пройдут выборы в органы местной власти. Для правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", которая в парламенте представлена 84 депутатами, эти выборы крайне важны. Если она получит менее 43% голосов избирателей по пропорциональной системе, то в стране назначат досрочные парламентские выборы.

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