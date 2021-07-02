17:39 02 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7484
  • 100 RUB4.3347
  • USD3.1619
Поиск
Центральная избирательная комиссия. Здание ЦИК Грузии

Стартовал прием заявок для кандидатов на пост председателя ЦИК Грузии

© Sputnik / Alex Shlamov
Политика
Получить короткую ссылку
13 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/09/13/249494174.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210702/252196251/Startoval-priem-zayavok-dlya-kandidatov-na-post-predsedatelya-TsIK-Gruzii.html

Кандидаты должны быть старше 25 лет, беспартийными и с высшим образованием

ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Специальная конкурсная комиссия, созданная президентом Грузии, уже начала прием заявок от желающих занять места председателя ЦИК и одного ее члена, заявил журналистам член конкурсной комиссии, глава НПО "Ассоциация молодых юристов Грузии" Ника Симонишвили.

Место главы ЦИК стало вакантно после того, Тамар Жвания ушла с этой позиции, чтобы продолжить деятельность в международных организациях. А должность одного из 17 членов ЦИК освободилась после того, как у одного из них истек срок полномочий.

Согласно Избирательному кодексу Грузии, кандидаты должны быть старше 25 лет, беспартийными и с высшим образованием. При этом они не должны быть судимыми либо уволенными из избирательной администрации либо в прошлом наблюдателями.

ЦИК Грузии
© Sputnik / Alex Shlamov
Конкурс на должность председателя ЦИК Грузии объявлен президентом

По словам Симонишивили, заявки будут приниматься до 6 июля. После у комиссии будет два дня, чтобы выбрать и представить президенту двух или трех кандидатов.

Конкурсная комиссия была создана в четверг, в нее вошли представители неправительственных организаций и преподаватели грузинских вузов.

Все кандидаты должны быть представлены парламенту не позднее 15 июля. После парламент в течение пяти дней должен утвердить нового председателя.

Согласно закону, чтобы стать председателем на пять лет, кандидат должен получить две трети голосов депутатов, если этого не произойдет, то, получив поддержку всего 76 депутатов, он будет возглавлять ЦИК в течение полугода.

Этот год в Грузии – год выборов. Второго октября в Грузии пройдут выборы в органы местной власти. Для правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", которая в парламенте представлена 84 депутатами, эти выборы крайне важны. Если она получит менее 43% голосов избирателей по пропорциональной системе, то в стране назначат досрочные парламентские выборы.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Принц Уильям и принц Гарри у памятника своей матери принцессе Диане в саду Кенсингтонского дворца в Лондоне, Великобритания
Новый памятник принцессе Диане – "королеве сердец" исполнилось бы 60 лет
Славянский народ в Грузии: Кто такие духоборы и почему они находятся на грани исчезновения?
Славянский народ в Грузии: кто такие духоборы и почему они на грани исчезновения?
Преступность в Грузии
Преступность в Грузии - новые данные МВД
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться