Стартовал прием заявок для кандидатов на пост председателя ЦИК Грузии

Кандидаты должны быть старше 25 лет, беспартийными и с высшим образованием

ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Специальная конкурсная комиссия, созданная президентом Грузии, уже начала прием заявок от желающих занять места председателя ЦИК и одного ее члена, заявил журналистам член конкурсной комиссии, глава НПО "Ассоциация молодых юристов Грузии" Ника Симонишвили.

Место главы ЦИК стало вакантно после того, Тамар Жвания ушла с этой позиции, чтобы продолжить деятельность в международных организациях. А должность одного из 17 членов ЦИК освободилась после того, как у одного из них истек срок полномочий.

Согласно Избирательному кодексу Грузии, кандидаты должны быть старше 25 лет, беспартийными и с высшим образованием. При этом они не должны быть судимыми либо уволенными из избирательной администрации либо в прошлом наблюдателями.

По словам Симонишивили, заявки будут приниматься до 6 июля. После у комиссии будет два дня, чтобы выбрать и представить президенту двух или трех кандидатов.

Конкурсная комиссия была создана в четверг, в нее вошли представители неправительственных организаций и преподаватели грузинских вузов.

Все кандидаты должны быть представлены парламенту не позднее 15 июля. После парламент в течение пяти дней должен утвердить нового председателя.

Согласно закону, чтобы стать председателем на пять лет, кандидат должен получить две трети голосов депутатов, если этого не произойдет, то, получив поддержку всего 76 депутатов, он будет возглавлять ЦИК в течение полугода.

Этот год в Грузии – год выборов. Второго октября в Грузии пройдут выборы в органы местной власти. Для правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", которая в парламенте представлена 84 депутатами, эти выборы крайне важны. Если она получит менее 43% голосов избирателей по пропорциональной системе, то в стране назначат досрочные парламентские выборы.

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