Парламент Грузии на следующей неделе начнет собеседования с кандидатами в судьи

ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Парламент Грузии со вторника начнет собеседования с кандидатами на пост судей Верховного суда Грузии в рамках работы юридического комитета, заявил глава комитета Анри Оханашвили.

По его словам, в день комитет будет слушать двух кандидатов из десяти. При этом у каждой фракции парламента и политических групп будет свое время на вопросы.

Так, у фракции "Грузинская мечта" будет 75 минут, у фракции "Реформа Шарля Мишеля" – 15 минут, у фракции "Лело – Партнерство для Грузии" – 15 минут, у фракции "Единое национальное движение" - 32 минуты, у политических групп "За Грузию", "Гирчи", "Европейские социалисты" и "Граждане" – по 15 минут, и 33 минуты для независимых депутатов.

Однако большинство оппозиционных партий не планируют участвовать в этом процессе. Они также требуют приостановить назначение судей до проведения судебной реформы. Не будет на заседании и Народного защитника.

Высший совет юстиции в конце июня представил парламенту список кандидатов в судьи Верховного суда, что стало причиной возмущения оппозиции.

Она увидела в действиях совета нарушение соглашения о выходе из политического кризиса, подготовленного европейскими посредниками во главе с президентом Евросовета Шарлем Мишелем. После подписания соглашения оппозиция прекратила бойкот и вошла в парламент.

В ответ на критику оппозиции представители судейского корпуса заявили, что против них и всей системы правосудия в целом развернута целенаправленная кампания дискредитации, в том числе и западными партнерами.

В своем обращении более 300 судей заявляют, что верны закону, являются патриотами Грузии и стоят на страже интересов государства, а о принципиальном прогрессе в сфере правосудия свидетельствуют судебная статистика последних лет и международные рейтинги.

Судебная реформа и независимая система правосудия – один из наиболее острых вопросов, по которому ведутся ожесточенные споры в политических кругах. Оппозиция утверждает, что судами в Грузии управляют кланы, в правящей партии эту версию категорически отрицают, утверждая, что судебная система в Грузии полностью независима.

Между тем судебная система в Грузии – одна из наиболее критикуемых сфер и со стороны международных организаций, и партнеров. Они не раз призывали власти провести основательные реформы в системе правосудия, а до этого воздержаться от назначения судей Верховного суда.

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