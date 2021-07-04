Сторонники "Альянса патриотов Грузии" проводят акцию в центре Тбилиси

Лидеры партии считают, что православная церковь подвергается дискриминации и общество должно протестовать против этого

ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Лидеры и сторонники оппозиционной партии "Альянс патриотов" собрались на акцию протеста на проспекте Руставели в Тбилиси.

По словам лидера партии Ирмы Инашвили, православная церковь подвергается дискриминации и общество должно протестовать против этого.

Одним из адресатов протестной акции является Народный защитник Грузии Нино Ломджария, поскольку, по мнению собравшихся, заявления омбудсмена в адрес церкви носят дискриминационный характер.

Участники акции перекрыли проезжую часть на проспекте Руставели от площади Республики до здания оперы. Акция носит мирный характер. На месте мобилизовано несколько экипажей патрульной полиции.

Собравшиеся держат в руках плакаты с надписями "Мы любим своего Патриарха".

Завтра, 5 июля, Патриархия Грузии в день проведения "Марша солидарности", направленного в защиту прав ЛГБТ, планирует собрать противников марша у храма Кашвети в Тбилиси. Начало акции в 17:00.

Патриархия призывает верующих прийти на мирную акцию протеста и "не реагировать на целенаправленные провокации силовой конфронтации".

В своем новом заявлении Патриархия отмечает, целью марша является "пропаганда извращенного образа жизни, которая вредит сознанию будущих поколений".

Грузинская православная церковь также назвала "неприемлемой" поддержку "Марша солидарности" западными посольствами, назвав ее "вмешательством в общественную и духовную жизнь" и "превышением полномочий".

НПО "Тбилиси прайд" собирается 5 июля устроить марш солидарности представителям ЛГБТ. Марш стартует от территории у станции метро "Руставели", однако куда он направится, организаторы пока не уточняют.

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