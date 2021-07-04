Партиям "Гирчи" и "Граждане" восстановят госфинансирование

Политической партии будут предоставлены все средства, которые она получила бы из государственного бюджета до вступления в силу закона

ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Оппозиционные партии "Гирчи" и "Граждане" получат государственное финансирование.

Соответствующие поправки внесены в закон "О политических объединениях граждан", который будет инициирован на заседании Бюро в понедельник, 5 июля.

Согласно законопроекту, политическая партия, потерявшая право на получение финансирования из государственного бюджета по итогам парламентских выборов 2020 года, получит его.

Согласно поправкам, данная статья закона вступит в силу с 1 августа 2021 года, а не с 1 февраля 2022-го.

Также уточняется, что политической партии будут предоставлены все средства, которые она получила бы из государственного бюджета до вступления в силу этого закона.

В то же время законопроект позволяет указанной политической партии отказаться от получения финансирования из государственного бюджета в течение одного месяца после вступления в силу закона. Для этого партия должна подать письменное заявление в ЦИК.

Годовое бюджетное финансирование, которое получит "Гирчи", составляет 777 990 лари, а "Граждан" - 497 406 лари.

Согласно результатам парламентских выборов, право на финансирование получили 14 партий.

Самые крупные суммы получили в 2021 году правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" - более 5,1 миллиона лари и бывшая правящая партия "Единое национальное движение" - примерно 2,3 миллиона.

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