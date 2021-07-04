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Депутаты в зале заседаний парламента Грузии

Партиям "Гирчи" и "Граждане" восстановят госфинансирование

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Темы:
Парламент Грузии (336)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210704/252209042/Partiyam-Girchi-i-Grazhdane-vosstanovyat-gosfinansirovanie.html

Политической партии будут предоставлены все средства, которые она получила бы из государственного бюджета до вступления в силу закона

ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Оппозиционные партии "Гирчи" и "Граждане" получат государственное финансирование.

Соответствующие поправки внесены в закон "О политических объединениях граждан", который будет инициирован на заседании Бюро в понедельник, 5 июля.

Георгий Гахария на презентации партии За Грузию
photo : press-service of George Gakharia
В партии Гахария раскрыли секрет финансирования

Согласно законопроекту, политическая партия, потерявшая право на получение финансирования из государственного бюджета по итогам парламентских выборов 2020 года, получит его.

Согласно поправкам, данная статья закона вступит в силу с 1 августа 2021 года, а не с 1 февраля 2022-го.

Также уточняется, что политической партии будут предоставлены все средства, которые она получила бы из государственного бюджета до вступления в силу этого закона.

В то же время законопроект позволяет указанной политической партии отказаться от получения финансирования из государственного бюджета в течение одного месяца после вступления в силу закона. Для этого партия должна подать письменное заявление в ЦИК.

Депутаты парламента Грузии от правящей партии Грузинская мечта
© Sputnik / STRINGER
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Годовое бюджетное финансирование, которое получит "Гирчи", составляет 777 990 лари, а "Граждан" - 497 406 лари.

Согласно результатам парламентских выборов, право на финансирование получили 14 партий.

Самые крупные суммы получили в 2021 году правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" - более 5,1 миллиона лари и бывшая правящая партия "Единое национальное движение" - примерно 2,3 миллиона.

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Темы:
Парламент Грузии (336)
Теги:
Парламент Грузии, Финансирование, Партия "Гирчи", Грузия

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