Парламент Грузии приступает к рассмотрению поправок в Конституцию

По предварительной версии законопроекта, проходной барьер в парламент двух следующих созывов будет 2 вместо 5%, как это предусмотрено в действующей версии

ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Парламент Грузии в понедельник, 5 июля, на заседании бюро начнет рассмотрение новых поправок в Конституцию, которые являются частью соглашения между властью и оппозицией.

Основная часть поправок коснется переходных положений главного закона страны.

По предварительной версии законопроекта, распространенной грузинскими СМИ, проходной барьер в парламент двух следующих созывов будет 2 вместо 5%, как это предусмотрено в действующей версии. При этом принцип пропорциональных выборов сохранен.

Кроме того, в поправках предусмотрены изменения и в составе фракций. Если по действующей редакции для формирования фракции необходимо 7 депутатов, то по инициированному переходному положению в двух последующих созывах парламента для создания фракции будет достаточно четырех депутатов.

Также по Конституции изменится и кворум, необходимый для назначения Генерального прокурора, с 76 до 90 голосов. При этом в проекте указано, что если кандидат не сможет во время двух голосований получить 90 голосов, то для его избрания будет достаточно 76.

В апреле в резиденции президента Грузии во Дворце Орбелиани "Грузинская мечта" и оппозиция подписали компромиссное соглашение по выходу из политического кризиса, предложенное президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

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