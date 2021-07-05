09:55 05 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7375
  • 100 RUB4.2920
  • USD3.1593
Поиск
Заседание парламента Грузии. Депутаты

Парламент Грузии приступает к рассмотрению поправок в Конституцию

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Поправки по избирательной системе в Конституцию Грузии (39)
58 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/1f/251883024.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210705/252209127/Parlament-Gruzii-pristupaet-k-rassmotreniyu-popravok-v-Konstitutsiyu.html

По предварительной версии законопроекта, проходной барьер в парламент двух следующих созывов будет 2 вместо 5%, как это предусмотрено в действующей версии

ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Парламент Грузии в понедельник, 5 июля, на заседании бюро начнет рассмотрение новых поправок в Конституцию, которые являются частью соглашения между властью и оппозицией.

Основная часть поправок коснется переходных положений главного закона страны.

Заседание парламента Грузии
© Sputnik / STRINGER
Парламент Грузии утвердил законопроект об избирательной реформе

По предварительной версии законопроекта, распространенной грузинскими СМИ, проходной барьер в парламент двух следующих созывов будет 2 вместо 5%, как это предусмотрено в действующей версии. При этом принцип пропорциональных выборов сохранен.

Кроме того, в поправках предусмотрены изменения и в составе фракций. Если по действующей редакции для формирования фракции необходимо 7 депутатов, то по инициированному переходному положению в двух последующих созывах парламента для создания фракции будет достаточно четырех депутатов.

Также по Конституции изменится и кворум, необходимый для назначения Генерального прокурора, с 76 до 90 голосов. При этом в проекте указано, что если кандидат не сможет во время двух голосований получить 90 голосов, то для его избрания будет достаточно 76.

В апреле в резиденции президента Грузии во Дворце Орбелиани "Грузинская мечта" и оппозиция подписали компромиссное соглашение по выходу из политического кризиса, предложенное президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Поправки по избирательной системе в Конституцию Грузии (39)
Теги:
Избирательный кодекс Грузии, Парламент Грузии, Конституция Грузии, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Последствия мощного оползня в японском городе Атами
Мощный оползень разрушил дома в японском городе Атами - фото ЧП
Только с кодом: как московские рестораны работают по новым правилам
"Только с QR-кодом": как московские рестораны работают по новым правилам
Как спастись от сильной жары
Как спастись от сильной жары
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться