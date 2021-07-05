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ЦИК Грузии - зал для прессы

Срок подачи заявок на должность главы ЦИК Грузии истекает во вторник

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (519)
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Место главы ЦИК стало вакантно после того, как Тамар Жвания ушла с этой позиции, чтобы продолжить деятельность в международных организациях

ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Прием документов желающих занять пост главы Центральной избирательной комиссии Грузии и одно вакантное место ее члена продлится до 6 июля, сообщает пресс-служба Администрации президента .

Место главы ЦИК стало вакантно после того, как Тамар Жвания ушла с этой позиции, чтобы продолжить деятельность в международных организациях. А должность одного из 17 членов ЦИК освободилась после того, как у одного из них истек срок полномочий.

Центральная избирательная комиссия. Здание ЦИК Грузии
© Sputnik / Alex Shlamov
Стартовал прием заявок для кандидатов на пост председателя ЦИК Грузии

"Желающие занять пост председателя и члена ЦИК могут подать или направить конкурсные документы в Администрацию президента Грузии по ул. Атонели, 25, в конкурсную комиссию или по электронной почте: info@president.gov.ge до 6 июля", – говорится в заявлении.

Согласно грузинскому законодательству, кандидатом на пост председателя ЦИК может быть гражданин Грузии не младше 25 лет, беспартийный, имеющий высшее образование, свободно владеющий государственным языком и имеющий опыт работы в структуре не менее пяти лет.

А вот кандидатом в члены ЦИК может быть гражданин Грузии в возрасте от 25 лет, который не является партийным, не был членом партии, избирательным субъектом или ее представителем в избирательной комиссии в течение последних пяти лет, имеет высшее образование, свободно владеет государственным языком, имеет опыт работы не менее пяти лет и свидетельство сотрудника избирательной комиссии.

Председатель ЦИК Грузии Тамар Жвания
photo: Tamar Zhvania / FB
Глава ЦИК Грузии подала в отставку

Полный список документов для подачи можно прочесть, пройдя по ссылке.

Все кандидаты должны быть представлены парламенту не позднее 15 июля. После парламент в течение пяти дней должен утвердить нового председателя.

Согласно закону, чтобы стать председателем на пять лет, кандидат должен получить две трети голосов депутатов, если этого не произойдет, то получив поддержку всего 76 депутатов, он будет возглавлять ЦИК в течение полугода.

В октябре в Грузии пройдут выборы в органы местной власти. Для правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", которая в парламенте представлена 84 депутатами, эти выборы крайне важны. Если она получит менее 43% голосов избирателей по пропорциональной системе, то в стране назначат досрочные парламентские выборы.

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Темы:
Политическая жизнь Грузии (519)
Теги:
Конкурс, ЦИК Грузии, Грузия

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