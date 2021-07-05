Столкновения в Тбилиси: глава оппозиционного ТВ требует отставки премьера

Несмотря на публичный интерес, глава ТВ принял решение отозвать все съемочные группы в целях безопасности

ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Гендиректор оппозиционного "Мтавари архи" Ника Гварамия в прямом эфире своего ТВ призвал к отставке правительства Грузии во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, так как власти, по его мнению, не способны обеспечить безопасность своих граждан.

Заключительный день "Тбилиси прайд" проходит на фоне напряженности и противостояния. С утра противники ЛГБТ пытались всячески воспрепятствовать проведению запланированного "Марша достоинства", и в итоге добились своего – "Марш достоинства" отменили.

Противники ЛГБТ-сообщества были агрессивно настроены по отношению к журналистам и не давали им работать на акции. Кроме того, протестующие ворвались в офис "Тбилиси прайда", сняли флаги ЛГБТ-сообщества, порвали, выбросили с балкона и сожгли.

"Сейчас в одном здании находится 60 человек, которые не могут покинуть территорию из-за этой толпы, и там два моих журналиста. Туда кинули какое-то взрывное вещество и есть раненые. Я прямо заявляю: за все это ответственен премьер-министр и власти. У премьер-министра Грузии нет ни морального, ни политического права находиться на своей должности. Я призываю полицию принять меры", – заявил Гварамия.

Он отметил, что несмотря на публичный интерес, в целях безопасности принял решение отозвать все съемочные группы, работающие на улицах Тбилиси.

"Призываю все группы покинуть места и идти в офис. Я призываю власти защитить офисы телекомпаний, так как у нас есть информация о возможном нападении на офисы телекомпаний", – заключил Гварамия.

НПО "Тбилиси прайд" организовала неделю солидарности с секс-меньшинствами, которая по плану должна завершиться 5 июля в центре столицы "Маршем достоинства". Против "Тбилиси Прайд" выступают консервативные радикальные организации и группы, которые требуют запретить "Марш достоинства".

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