Журналисты неприкосновенны даже в самых горячих точках - Каха Каладзе

Мэр Тбилиси осудил то бесчинство, которое творилось сегодня в центре города, и призвал вышедших на улицу агрессивно настроенных людей к порядку

ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Позором грузинского общества назвал мэр Тбилиси Каха Каладзе нападение, которому подверглись сегодня журналисты со стороны радикально настроенных группировок в центре столицы.

Сегодня на проспекте Руставели противники "Марша достоинства" и НПО "Тбилиси прайд" физически расправились со съемочными группами практически всех телеканалов. Агрессивно настроенные люди не давали журналистам возможности работать и освещать ход акции. Несколько человек даже попали в больницу.

Точное число пострадавших журналистов уточняется. Руководство четырех ведущих телеканалов обратилось к властям и МВД Грузии с требованием обеспечить безопасность своих сотрудников и привлечь виновных к уголовной ответственности. Часть их них отозвала съемочные группы с акции.

Позже руководство НПО "Тбилиси прайд" заявили об отмене сегодняшнего "Марша достоинства".

Как написал Каха Каладзе на своей странице в Facebook, такая агрессия недопустима, журналисты должны иметь возможность делать свою работу.

"Друзья, сограждане, призываю всех к спокойствию! Насилие недопустимо! Фиксируются невероятные факты, нападения на подростков, женщин, даже туристов.

На нас смотрят как враги, так и доброжелатели. Нельзя так бегать по улицам, недопустима агрессия. СМИ неприкосновенны даже в самых горячих точках мира. Позор нашего общества - это неконтролируемая агрессия по отношению к журналистам. Дайте им возможность работать", - написал мэр.

Ранее председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе также назвал агрессию против журналистов неприемлемой. По его словам, полиция не смогла оперативно отреагировать на все случаи насилия из-за большого числа участников акции. Он также обвинил радикальную оппозицию, в частности "Единое национальное движение", в эскалации напряженности.

В свою очередь оппозиционные партии возложили ответственность на премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили за происходящее в Тбилиси и насилие над журналистами и гражданами.

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