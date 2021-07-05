Насилие неприемлемо - президент Грузии выступила с заявлением

Президент призывала всех к сдержанности, а соответствующие органы к обеспечению защиты общественного порядка и пресечению любого насилия

ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Каждый имеет право осуществлять свое конституционное право и свободно выражать свое мнение, говорится в заявлении президента Грузии Саломе Зурабишвили.

В понедельник акция против защитников ЛГБТ-сообщества переросла в насилие в отношении журналистов и граждан. Представители консервативных радикальных группировок нападают на журналистов и обычных граждан, которые, по их мнению, не так выглядят. Также они врывались в здания общественных организаций и даже пытались ворваться в офис ООН в Грузии. По последним данным, пострадали 15 журналистов.

"Призываю всех действовать в рамках Конституции и радикальными действиями не способствовать провокации насилию. Насильственные действия в отношении представителей СМИ и попытки помешать их профессиональной деятельности неприемлемы, так же как и проникновения в офисы общественных организаций и нападение на них. Я призываю всех к сдержанности, а соответствующие органы к обеспечению защиты общественного порядка и пресечению любого насильственного действия", - говорится в заявлении президента .

Неприемлемо любое поощрение, которые способствует радикальным действиям, поляризации общества, порождает противостояние, вредит стране, создает угрозу стабильности государства, добавила Зурабишвили.

НПО "Тбилиси прайд" организовала неделю солидарности с секс-меньшинствами, которая по плану должна завершиться 5 июля в центре столицы "Маршем достоинства". Из-за массового скопления на месте радикально настроенных группировок марш был отменен, однако представители радикальных группировок продолжают оставаться на проспекте Руставели.

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