13:30 06 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7440
  • 100 RUB4.2975
  • USD3.1518
Поиск
Ираклий Гарибашвили

Премьер Грузии сделал первое заявление после беспорядков в Тбилиси

photo : press-service of the Government of Georgia / FB
Политика
Получить короткую ссылку
53512
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/18/250989652.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210706/252226366/Premer-Gruzii-sdelal-pervoe-zayavlenie-posle-besporyadkov-v-Tbilisi.html

Премьер подчеркнул, что полиция работает очень активно, чтобы выявить и наказать всех виновных

ТБИЛИСИ, 6 июл – Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили осудил факты насилия над журналистами, заявив, что все виновные понесут ответственность перед законом.

Многочисленные факты насилия в отношении журналистов произошли накануне в Тбилиси во время акции противников ЛГБТ, которая переросла в беспорядки. По данным МВД, выявлено 55 фактов насилия, из них 53 – в отношении представителей СМИ. 

"Безусловно, для меня абсолютно неприемлемо насилие, которое мы вчера увидели. И я хочу публично осудить этот факт. То, что вчера случилось – категорически неприемлемо. Насилия над вами, журналистами, безусловно, неприемлемо и это нужно осудить", – заявил Гарибашвили журналистам.

Он отметил, что полиция работает очень активно, чтобы выявить и наказать всех виновных.

Ираклий Гарибашвили
photo: Government of Georgia / FB
Гарибашвили: проводить "Марш достоинства" нецелесообразно

"Сегодня утром задержали трех человек. Вчера также несколько человек были задержаны за административное правонарушение. Все лица будут идентифицированы и, соответственно, все лица, которые совершили это насилие, будут наказаны", – подчеркнул премьер.

По фактам нападения на журналистов МВД Грузии возбудило уголовное дело по двум статьям – "Незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности" и "Насилие". По последней информации, задержаны восемь человек. 

Акцию "Марш солидарности" в защиту прав ЛГБТ-сообщества 5 июля планировала провести НПО "Тбилиси прайд" и поддерживающие их активисты. Однако уже с 11 утра, задолго до запланированного марша, на проспекте Руставели началась контракция.

Представителей ЛГБТ-сообщества и поддерживающих их на проспекте не было, и агрессия "защитников традиционных ценностей" обрушилась на съемочные группы.

Акция противников Марша достоинства и ЛГБТ сообщества 5 июля 2021 года
© Sputnik / STRINGER
Столкновения на акции в центре Тбилиси: власти и оппозиция винят друг друга

Агрессивные противники прайда избили журналистов, мешали работать представителям СМИ, повредили аппаратуру, напали на офисы гражданских и ЛГБТ-активистов.

Учитывая сложившуюся обстановку в городе, "Марш достоинства" было решено не проводить.

Позором грузинского общества назвал мэр Тбилиси Каха Каладзе нападение, которому подверглись журналисты со стороны радикально настроенных группировок.

Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе также назвал агрессию против журналистов неприемлемой и заявил, что полиция не смогла оперативно отреагировать на все случаи насилия из-за большого числа участников акции.

В свою очередь, оппозиционные партии возложили ответственность на премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили за происходящее в Тбилиси.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Владимир Меньшов с супругой Верой Алентовой на церемонии закладки именной плиты режиссера на Аллее звезд кино в Москве
Уход мастера: умер автор фильма "Москва слезам не верит" Владимир Меньшов
Разъяренные противники ЛГБТ в Тбилиси напали на операторов
Разъяренные противники ЛГБТ в Тбилиси напали на операторов - видео
Как спастись от сильной жары
Как спастись от сильной жары
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться