Премьер Грузии сделал первое заявление после беспорядков в Тбилиси

Премьер подчеркнул, что полиция работает очень активно, чтобы выявить и наказать всех виновных

ТБИЛИСИ, 6 июл – Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили осудил факты насилия над журналистами, заявив, что все виновные понесут ответственность перед законом.

Многочисленные факты насилия в отношении журналистов произошли накануне в Тбилиси во время акции противников ЛГБТ, которая переросла в беспорядки. По данным МВД, выявлено 55 фактов насилия, из них 53 – в отношении представителей СМИ.

"Безусловно, для меня абсолютно неприемлемо насилие, которое мы вчера увидели. И я хочу публично осудить этот факт. То, что вчера случилось – категорически неприемлемо. Насилия над вами, журналистами, безусловно, неприемлемо и это нужно осудить", – заявил Гарибашвили журналистам.

Он отметил, что полиция работает очень активно, чтобы выявить и наказать всех виновных.

"Сегодня утром задержали трех человек. Вчера также несколько человек были задержаны за административное правонарушение. Все лица будут идентифицированы и, соответственно, все лица, которые совершили это насилие, будут наказаны", – подчеркнул премьер.

По фактам нападения на журналистов МВД Грузии возбудило уголовное дело по двум статьям – "Незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности" и "Насилие". По последней информации, задержаны восемь человек.

Акцию "Марш солидарности" в защиту прав ЛГБТ-сообщества 5 июля планировала провести НПО "Тбилиси прайд" и поддерживающие их активисты. Однако уже с 11 утра, задолго до запланированного марша, на проспекте Руставели началась контракция.

Представителей ЛГБТ-сообщества и поддерживающих их на проспекте не было, и агрессия "защитников традиционных ценностей" обрушилась на съемочные группы.

Агрессивные противники прайда избили журналистов, мешали работать представителям СМИ, повредили аппаратуру, напали на офисы гражданских и ЛГБТ-активистов.

Учитывая сложившуюся обстановку в городе, "Марш достоинства" было решено не проводить.

Позором грузинского общества назвал мэр Тбилиси Каха Каладзе нападение, которому подверглись журналисты со стороны радикально настроенных группировок.

Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе также назвал агрессию против журналистов неприемлемой и заявил, что полиция не смогла оперативно отреагировать на все случаи насилия из-за большого числа участников акции.

В свою очередь, оппозиционные партии возложили ответственность на премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили за происходящее в Тбилиси.

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