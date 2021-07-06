Акция против контракции – у парламента Грузии соберутся противники насилия

ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Акцию протеста против бесчинств, учиненных 5 июля в Тбилиси радикальными поборниками нравственности, объявил сегодня вечером у парламента лидер партии "Гирчи – больше свободы" депутат парламента Зураб Джапаридзе.

Джапаридзе через Facebook призвал всех, кому претит насилие и нетерпимость, прийти сегодня в восемь вечера на проспект Руставели.

"Если вы действительно чего-то хотите в этой жизни, если вы действительно любите своих детей, подайте свой голос! Сегодня в 20:00 выйдите на проспект Руставели и стойте молчаливо", – заявил Джапаридзе во время видеообращения.

По его словам, вчерашние события – катастрофа для страны.

"То, что произошло вчера, далеко не простая небольшая история, на которую можно закрыть глаза. То, что произошло вчера, было катастрофой для этой страны! Это была хорошо организованная, хорошо спланированная спецоперация", – сказал Джапаридзе.

Осудил вчерашние события и председатель партии "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе. Политик считает, что премьер-министр Ираклий Гарибашвили своими вчерашними заявлениями поощрил насилие.

"Вчерашнее насилие было направлено именно против журналистов, в частности тележурналистов. Произошел беспрецедентный факт – пострадали более 50 журналистов. Я не помню, чтобы такое же количество журналистов было ранено на войне, когда перед Грузией стояли подобные вызовы", – сказал Хазарадзе.

Всю вину за происшедшее он возлагает на власти, считая, что министерство внутренних дел оказалось неспособным обеспечить общественный порядок.

Винит власти в случившемся и одна из лидеров партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария Натия Мазвришвили. По ее словам, власти не должны были поощрять насилие и наносить имиджу страны такой удар.

"Долг правительства не поощрять насилие, а предотвращать его. К сожалению, этого сделать не удалось. Теперь они (власти) кого-то накажут или не накажут, но имиджу страны уже не помочь", – сказала Мезвришвили.

События 5 июля на улицах Тбилиси категорически неприемлемы и недопустимы для любого цивилизованного общества, так прокомментировал нападение на журналистов член парламентского большинства Михаил Сарджвеладзе.

По его словам, сейчас важно правильно реагировать на каждое из замеченных нарушений.

"Вчера перед полицией стояла огромная задача, с которой они так или иначе справились – сделали это так, как, например, когда выводили людей в конкретной ситуации. Чтобы оценить действия полиции, нам нужна точная информация о многих обстоятельствах", – сказал Сарджвеладзе.

Радикально настроенные группировки устроили накануне беспорядки в центре Тбилиси, выступив против намеченного "Марша достоинства", который должна была провести НПО "Тбилиси прайд" в знак солидарности с секс-меньшинствами 5 июля. Из-за крайне напряженной ситуации во избежание физических столкновений организация в итоге отказалась от своих намерений. Однако предотвратить насилия на улицах Тбилиси не удалось. Вместо представителей ЛГБТ и их защитников всю агрессию противники "прайда" направили на журналистов и гражданских лиц "сомнительной наружности".

Пострадали более 50 журналистов. МВД Грузии задержало 11 человек по обвинению в создании помех в журналистской профессиональной деятельности и насилии.

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