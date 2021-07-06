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Каха Кучава

"Жду строгого реагирования" – председатель парламента Грузии о беспорядках в Тбилиси

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (522)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210706/252228180/Zhdu-strogogo-reagirovaniya---predsedatel-parlamenta-Gruzii-o-besporyadkakh-v-Tbilisi.html

Каха Кучава осудил насилие против кого бы то ни было и в первую очередь против журналистов, заявив, что этому не может быть никакого оправдания

ТБИЛИСИ, 6 июл – Sputnik. Позорные действия, которым нет оправданий – жду строгого реагирования, заявил председатель парламента Грузии Каха Кучава, комментируя то, что происходило в центре Тбилиси 5 июля.

Многочисленные факты насилия в отношении журналистов произошли накануне в Тбилиси во время акции противников ЛГБТ, которая переросла в беспорядки. По данным МВД, выявлено 55 фактов насилия, из них 53 – в отношении представителей СМИ.

Столкновения с полицией. Акция протеста противников ЛГБТ сообщества и Марша достоинства 1 июля
© Sputnik / Alexander Imedashvili
За нападение на журналистов в Тбилиси задержаны еще три человека

"Это были действия, которым нет оправдания. Никакого но! То, что мы вчера видели, не может быть оправдано и обязательно должно быть осуждено всеми. Исторически нашу страну объединяет любовь и религия, которая призывает только к уважению друг друга. Эти действия во имя религии просто недопустимы!" – заявил Кучава на заседании бюро.

Особенно неприемлемо нападение на журналистов и операторов, когда они делают свою работу, отметил спикер.

"Никто не имеет права препятствовать их деятельности. В нашей стране нет места подобной ненависти… Единственным выходом является строгое реагирование, идентификация всех, кто принимал участие в этом насилии. Все должны быть наказаны! Иначе мы не будем развиваться", – подчеркнул Кучава.

По фактам нападения на журналистов МВД Грузии возбудило уголовное дело по двум статьям – "Незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности" и "Насилие". По последней информации, задержаны 11 человек.

Акцию "Марш солидарности" в защиту прав ЛГБТ-сообщества 5 июля планировала провести НПО "Тбилиси прайд" и поддерживающие их активисты. Однако уже с 11 утра, задолго до запланированного марша, на проспекте Руставели началась агрессивная контракция "блюстителей нравственности".

Представителей ЛГБТ-сообщества и поддерживающих их на проспекте не было, и агрессия "защитников традиционных ценностей" обрушилась на журналистов. Их били чем попало, разбивали аппаратуру, оскорбляли не разбирая, кто какое СМИ представляет. Было совершено нападение и на офисы нескольких неправительственных организаций, просто на прохожих, чем внешний вид вызывал подозрения в правильной ориентации.

Учитывая сложившуюся обстановку в городе, "Марш достоинства" было решено не проводить. 

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Темы:
Политическая жизнь Грузии (522)
Теги:
Каха Кучава, Насилие, Грузия

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