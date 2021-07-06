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Замминистра юстиции Грузии Тамар Ткешелашвили

У главы Минюста Грузии новый заместитель

photo: Ministry of Justice of Georgia / FB
Политика
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Темы:
Правительство Грузии (201)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210706/252231088/U-glavy-Minyusta-Gruzii-novyy-zamestitel.html

Тамар Ткешелашвили в ранге первого зама будет курировать Агентство развития государственных сервисов, Национальное агентство публичного реестра и Нотариальную палату

ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Первым заместителем министра юстиции Грузии назначена Тамар Ткешелашвили - нового зама представил на брифинге глава ведомства Рати Брегадзе.

Тамар Ткешелашвили в новой должности будет руководить Агентством развития государственных сервисов, Национальным агентством публичного реестра и Нотариальной палатой.

Дорога к главному храму Пресвятой Богородицы
© Sputnik / Ekaterina Mikaridze
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По словам Ткешелашвили, основным приоритетом ее работы будет дальнейшее совершенствование и повышение доступности государственных сервисов. Она подчеркнула, что как женщина-заместитель будет уделять особое внимание проблемам работающих в системе женщин.

Тамар Ткешелашвили по профессии юрист. Является членом Коллегии адвокатов. Она имеет богатый опыт работы как в государственном, так и в частном секторе; была парламентским секретарем и юрисконсультом президента, членом рабочей группы совета инвесторов при премьер-министре, партнером юридической фирмы MKD Law и членом комитета по развитию бизнеса.

Ткешелашвили владеет английским, русским и украинским языками. Она окончила Тбилисский государственный университет, прошла сертификационную программу по европейскому и международному праву в Университете Сент-Луиса в Брюсселе. 

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Темы:
Правительство Грузии (201)
Теги:
Министерство юстиции Грузии, Грузия

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