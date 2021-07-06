На проспекте Руставели опять беспорядки: полиция проводит задержания

Несколько представителей радикальных группировок попытались напасть на журналистов, но были сразу задержаны

ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Сотрудники полиции в эти минуты в центре Тбилиси задерживают представителей радикальных консервативных группировок, которые пытаются помешать проведению запланированной на 20:00 акции молчания и солидарности пострадавшим 5 июля.

Акцию организовали политики и гражданские активисты. Они намерены собраться у парламента Грузии и молча выразить свой протест против насилия на улицах Тбилиси, когда пострадали 55 человек, в том числе 53 журналиста.

Ситуация у здания парламента Грузии накалилась задолго до начала акции молчания. Представители радикальных группировок пришли к зданию парламента и заявили, что не дадут провести акцию, и попытались напасть на одного из мужчин, который пришел на митинг.

Полиция на этот раз быстро пресекла насилие и стала задерживать всех, кто пытался воспротивиться ее требованиям.

Несколько представителей радикальных группировок попытались напасть на журналистов, но были также сразу задержаны.

По предварительной информации, задержаны до 10 участников контракции.

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