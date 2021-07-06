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Патрульная полиция. Столкновения с противниками ЛГБТ сообщества и Марша достоинства 1 июля

МВД Грузии предупредило участников акции и контракции в Тбилиси

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Темы:
Происшествия в Грузии (2624)
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В эти минуту у здания парламента собирается сразу две акции – акция молчания в поддержку пострадавших накануне журналистов и представителей общественности и контракция радикально настроенных группировок

ТБИЛИСИ, 6 июл – Sputnik. МВД Грузии призвало участников акций в центре Тбилиси не переходить за рамки закона.

В эти минуту у здания парламента собирается сразу две акции – акция молчания в поддержку пострадавших накануне журналистов и представителей общественности и контракция радикально настроенных группировок.

"Призываем участников акций не выходить за рамки, допустимые законом о свободе собраний и выражения. Вместе с тем предупреждаем организаторов обеих акций не допускать призывов к насилию и сделать все, чтобы акции не приняли насильственный характер", - говорится в заявлении МВД.

Также ведомство призвало представителей СМИ сотрудничать с сотрудниками полиции, учитывать их указания и рекомендация.

Зураб Джапаридзе. Акция протеста в столице Грузии у парламента страны 20 июня 2021 года
© Sputnik / Alex Shlamov
Акция против контракции – у парламента Грузии соберутся противники насилия

Кроме того, МВД Грузии предупреждает, что будет реагировать на все правонарушения в рамках акции и контракции.

Акция молчания в которой примут участие оппозиционные политики, представители общественных организаций и обычные граждане, была анонсирована после событий 5 июля.

В этот день противники марша чести в защиту прав ЛГБТ-сообщества сначала сорвали марш, а после напали на журналистов и неформально одетых подростков и разгромили офисы организатора марша "Тбилиси прайд" и молодежной организации "Стыдно". В результате нападений пострадали 55 человек, из них 53 журналисты. На данный момент полиция задержала за события 5 июля 8 человек в административном порядке и троих за нападения на журналистов, двое из которых в прошлом уже были судимы.

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Темы:
Происшествия в Грузии (2624)
Теги:
Акция, МВД Грузии, Грузия

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