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Министр иностранный дел Давид Залкалиани встретился с министром культуры Азербайджана Анаром Керимовым

Глава МИД Грузии встретился с министром культуры Азербайджана

photo: Ministry of foreign affairs of Georgia
Политика
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Темы:
Грузино-азербайджанские отношения (119)
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Sputnik Грузия
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Стороны обсудили направления сотрудничества в сфере культуры как в двустороннем, так и в многостороннем форматах

ТБИЛИСИ, 6 июл – Sputnik. Вице-премьер – министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани встретился с министром культуры Азербайджанской Республики Анаром Керимовым, находящимся с официальным визитом в Грузии.

Как говорится в сообщении МИД Грузии, на встрече обсуждалась важность стратегических отношений между Грузией и Азербайджаном.

Встреча премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым
photo: Official web-site of the President of the Republic of Azerbaijan
В Баку состоялась встреча премьера Грузии и президента Азербайджана

Также были обсуждены основные направления плодотворного сотрудничества в области культуры и перспективы на будущее и инициативы как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.

Было отмечено, что планирование и реализация различных совместных проектов между соседними странами важны для обеспечения стабильности и мира в регионе, в том числе в сфере культуры. Еще раз была подчеркнута важность углубления партнерства между двумя стратегическими странами.

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Темы:
Грузино-азербайджанские отношения (119)
Теги:
МИД Грузии, Азербайджан, Грузия

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