Глава МИД Грузии встретился с министром культуры Азербайджана

Стороны обсудили направления сотрудничества в сфере культуры как в двустороннем, так и в многостороннем форматах

ТБИЛИСИ, 6 июл – Sputnik. Вице-премьер – министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани встретился с министром культуры Азербайджанской Республики Анаром Керимовым, находящимся с официальным визитом в Грузии.

Как говорится в сообщении МИД Грузии, на встрече обсуждалась важность стратегических отношений между Грузией и Азербайджаном.

Также были обсуждены основные направления плодотворного сотрудничества в области культуры и перспективы на будущее и инициативы как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.

Было отмечено, что планирование и реализация различных совместных проектов между соседними странами важны для обеспечения стабильности и мира в регионе, в том числе в сфере культуры. Еще раз была подчеркнута важность углубления партнерства между двумя стратегическими странами.

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