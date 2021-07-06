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Полиция пытается не допустить столкновений на акции молчания у парламента Грузии 6 июля 2021 года

Патриархия Грузии призвала стороны успокоиться

© Sputnik / Alex Shlamov
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210706/252234944/Patriarkhiya-Gruzii-prizvala-storony-uspokoitsya.html

Насилие никогда не приносит добра, оно причинит вред не только отдельным людям, но и всему нашему обществу и государству, заявляет Патриархия

ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Патриархия Грузии обратилась к участникам акций на проспекте Руставели с призывом успокоиться.

Ситуация на проспекте в Рустави остается напряженной, полиция с трудом удерживает протестующих от массового конфликта.

"Исходя из напряженности на проспекте Руставели в эти минуты, мы обращаемся к гражданам нашей страны, ко всем членам общества - недопустимо и на без того напряженном фоне нагнетать дальнейшую эскалацию руганью и словесными оскорблениями", - говорится в заявлении Патриархии.

В документе отмечается, что если противостояние перерастет в физическое насилие, это нанесет ущерб нашей стране.

"Насилие никогда не приносит добра, оно причинит вред не только отдельным людям, но и всему нашему обществу и государству", - отмечается в заявлении.

Призываем всех к спокойствию! - говорится в заявлении Патриархии.

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