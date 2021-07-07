Участники акции против ЛГБТ заняли площадь перед парламентом и сожгли флаг ЕС

На место не пускают журналистов, им запретили приближаться к месту акции из-за агрессивно настроенных представителей радикальных группировок

ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Территория перед парламентом на проспекте Руставели в Тбилиси занята противниками ЛГБТ, которые называют себя защитниками традиционных ценностей - они сорвали флаг ЕС с флагштока и сожгли его. К этому моменту МВД успело эвакуировать оттуда участников "акции молчания" против насилия и предотвратить открытые столкновения.

У здания парламента сейчас находится до двух тысяч человек. Они уже повесили вместо флага ЕС флаг Грузии и установили крест.

Полиция обратилась к журналистам с требованием покинуть территорию спецоперации. На проспекте Руставели остаются только представители полиции и участники контр-акции, которые расходится отказываются.

По предварительным данным, есть пострадавшие среди полицейских - в них летели камни и куски арматуры.

Участников акции против насилия, которые ранее стояли перед парламентом, вывезли в безопасное место на микроавтобусах.